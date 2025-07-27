Самокатчика сбили на пешеходном переходе на Кукковке

На улице Ровио в Петрозаводске под машину попал юный самокатчик. О ДТП сообщили в телеграм-канале «ДТП Птз и Карелии».

Самокатчик не стал сходить с транспортного средства и поехал по пешеходному переходу. Водитель легкового автомобиля сбил его. От удара самокатчик упал на асфальт, а самокат отлетел в сторону.

По информации источника, пострадал ребенок. © «Петрозаводск говорит»