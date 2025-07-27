27 июля 2025, 13:00
Происшествия

Самокатчика сбили на пешеходном переходе на Кукковке

Самокатчик не спешился, а ехал по переходу, когда его сшиб автомобиль
сбитый самокатчик
стопкадр видео телеграм-канала «ДТП Птз и Карелии»

На улице Ровио в Петрозаводске под машину попал юный самокатчик. О ДТП сообщили в телеграм-канале «ДТП Птз и Карелии».

Самокатчик не стал сходить с транспортного средства и поехал по пешеходному переходу. Водитель легкового автомобиля сбил его. От удара самокатчик упал на асфальт, а самокат отлетел в сторону.

По информации источника, пострадал ребенок. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
самокатчик
Кукковка
Петрозаводск
ДТП
пешеходный переход