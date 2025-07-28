Авиарейсы могут переносить или отменять из-за сбоя у «Аэрофлота»

У российского авиаперевозчика произошел сбой в работе информационных систем. Из-за этого расписание полетов могут корректировать, пассажиров попросили внимательно следить за информацией на онлайн-табло сайтов аэропортов и объявлениями по громкой связи.

«В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены»,

- сообщается в телеграм-канале перевозчика.

В «Аэрофлоте» отметили, что команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов. © «Петрозаводск говорит»