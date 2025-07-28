В России осенью у многих вырастут зарплаты

В России у некоторых категорий граждан повысится заработная плата. Произойдет это с 1 октября. Рост составит 7,6%.

Повышение заработной платы затронет госслужащих, пишет РИА Новости. Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции.

Индексация затронет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, военнослужащих.

Перерасчет зарплаты будет обеспечен в бюджетной сфере на федеральном уровне, решение по остальным категориям работников будут принимать региональные власти и конкретные организации. © «Петрозаводск говорит»