28 июля 2025, 08:30
В Петрозаводске подсчитали доход от туристического налога
Карельская столица оказалась в лидерах по налогу с путешественников
фото «Петрозаводск говорит»
С января столица Карелии заработала почти 5 миллионов рублей на туристах. Такие цифры озвучили в Петросовете.
Туристический налог ввели в Петрозаводске в январе 2025 года. За шесть месяцев доходы от него пополнили местный бюджет на 4,7 млн рублей.
В региональном Минфине считают, что это лучший показатель среди всех районов Карелии. У столицы Северного Приладожья доход с налога 3 миллиона, у Кондопоги - 2,4 млн рублей. Вся республика заработала за полгода 12,7 миллиона. Деньги идут на благоустройство и поддержание порядка.
Туристический налог в Петрозаводске не платят все жители республики, а также от уплаты освобождены льготные категории граждан и семьи участников СВО. © «Петрозаводск говорит»