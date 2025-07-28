В Петрозаводске подсчитали доход от туристического налога

С января столица Карелии заработала почти 5 миллионов рублей на туристах. Такие цифры озвучили в Петросовете.

Туристический налог ввели в Петрозаводске в январе 2025 года. За шесть месяцев доходы от него пополнили местный бюджет на 4,7 млн рублей.

В региональном Минфине считают, что это лучший показатель среди всех районов Карелии. У столицы Северного Приладожья доход с налога 3 миллиона, у Кондопоги - 2,4 млн рублей. Вся республика заработала за полгода 12,7 миллиона. Деньги идут на благоустройство и поддержание порядка.

Туристический налог в Петрозаводске не платят все жители республики, а также от уплаты освобождены льготные категории граждан и семьи участников СВО. © «Петрозаводск говорит»