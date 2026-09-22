Жители Финляндии массово скупают белковые продукты

Тренд на здоровый образ жизни, в частности на белковые продукты, привел к тому, что с полок магазинов в Финляндии стали молниеносно исчезать творог и другие молочные продукты.
Так, в этом году продажи творожной массы и греческого йогурта выросли двузначными числами, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Отмечается, что у жителей Финляндии стали популярны рецепты с творогом, который также добавляют в смузи и панкейки.
Спрос на трендовые продукты вынудил некоторые торговые точки расширить ассортимент.