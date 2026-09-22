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22 сентября 2026
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Финляндия

Жители Финляндии массово скупают белковые продукты

Финны опустошают в магазинах полки с творогом и другими молочными продуктами
творог в тарелке
Фото создано с помощью Алиса AI

Тренд на здоровый образ жизни, в частности на белковые продукты, привел к тому, что с полок магазинов в Финляндии стали молниеносно исчезать творог и другие молочные продукты. 

Так, в этом году продажи творожной массы и греческого йогурта выросли двузначными числами, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Отмечается, что у жителей Финляндии стали популярны рецепты с творогом, который также добавляют в смузи и панкейки.

Спрос на трендовые продукты вынудил некоторые торговые точки расширить ассортимент.

Ранее в рубрике Финляндия было опубликовано: Финская компания пригласила местных жителей на работу в Африку

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