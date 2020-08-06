Из-за дефицита газа в Петрозаводске задумали погасить Вечный огонь

Ситуация с поставками сжиженного газа в республике ровно 20 лет назад вновь вызывала некоторые опасения. Связано это было с тем, что постановление правительства России по поставкам газа в регионы вовремя не подписал тогдашний премьер-министр Михаил Касьяновым. И весь газ шел за границу. Впрочем, генеральный директор Акционерного общества «Карелгаз» заверил, что отключать жилые дома пока никто не собирается. А ведь в конце 90-х синий огонек в домах то и дело иссякал.

Владимир Кликушин считал, что два месяца постановление пылится в кабинетах российского правительства потому, что чиновники пытаются защитить интересы нефтебаронов:

«Я считаю, что это лоббирование акул нефтебизнеса. Они заинтересованы в том, чтобы не одна организация была связана поставками газа внутри России (например, та, через которую мы сейчас получаем газ). А чтобы были десятки посредников, тысячи посредников, благодаря которым цены будут накручиваться. Газ вместо того,чтобы идти на внутренний рынок, под маркой внутреннего будет идти на внешний с еще большими дивидендами».

Владимир Тимофеевич, впрочем, слышал, что Президент РФ обещал ситуацию стабилизировать. Этому способствовали телеграммы губернаторов на имя премьера, в том числе Сергея Катанандова:

«Я думаю, что благодаря этим телеграммам будет подписано в ближайшее время это постановление. В этом я уверен. Нам и Минэнерго большое спасибо сказало за помощь, которую мы оказали в части поддержки. Все стабилизируется».

На планерке в мэрии поднимался вопрос по газоснабжению в городе. Долги «Карелгазу», о которых зашла речь, начали погашать. 500 тысяч обещали погасить по взаимозачетам с железной дорогой. А 60 тысяч – живыми деньгами из городского бюджета. Ровно столько, кстати, сгорало на Вечном огне. В год на мемориал уходило 25 тонн газа. Одна тонна стоила тогда около тысячи рублей. Возможно, поэтому некоторые специалисты заговорили о том, что Вечный огонь должен гореть только по торжественным дням.

«Во многих городах так и есть. И давно уже. В некоторых, я знаю, что уже десять лет. В частности – в Симферополе. Там Вечный огонь зажигают только по праздникам»,

- однако, Владимир Кликушин заверил, что наши власти на такое никогда не согласятся.

Так что волноваться нечего – огонь останется вечным, несмотря на то, что сжиженный газ иногда приходилось добывать для города с боем.

На протяжении многих лет папы и мамы детей, чей возраст не превышал 16 лет, внимательно следили за указами Президента и постановлениями правительства, которые касались условий начисления детских пособий. Мало того, что по пособиям копились многолетние долги, так еще и требовалось переоформление. В Петрозаводске вопросами назначения и перерасчета пособий занимался отдел управления социальной защиты населения. В городе было более 30 тысяч получателей. И все они хотя бы раз наведывались на улицу Куйбышева 20, в маленькую трехкомнатную хрущевку.

Согласно тогдашнему распоряжению Владимира Путина по поводу детских пособий, людям, нуждавшимся в помощи государства, вновь придется пожаловать на прием в совершенно неприспособленное для этого помещение. Отдел пособий находился в подъезде жилого дома. Внутри квартиры было тесно, летом – жарко и душно, зимой – очень холодно. Негде даже поставить стол, чтобы люди написали заявление, оформили документы. А перед тем, как попасть на встречу со специалистами и написать заявление, приходилось стоять в очереди прямо на лестничной площадке. Это было неудобно и жильцам, и посетителям.

К сожалению, не только данное подразделение городской администрации находилось в стесненных условиях.

«Отдел пособий находится у нас в наиболее критической ситуации. Вопрос все время ставился перед вышестоящим руководством – когда, наконец, мы создадим нормальные условия для приема посетителей. Наконец актуальный вопрос разрешен»,

– обрадовала Светлана Дряхлицына, руководитель информационной службы УСЗ.

По договоренности министерства социальной защиты и администрации Петрозаводска, отдел собрался переезжать на новое место. Все службы управления решено было собрать под одной крышей по адресу: улица Кирова, 8. Но нужно было подождать осени. Так что, если хоть одну проблему почти разрешили, то оставалось найти способ устранить очереди. И тогда – сдав все свидетельства и справки, подождав пока их проверят несколько специально подготовленных людей, вы тут же могли получить причитающиеся вам деньги.

В Финляндии в конце июля 2000 года проходил фестиваль фолк-музыки «Кихаус», на котором посчастливилось побывать журналистам из Карелии. Среди участников засветилась и группа «Мюллярит».

Изначально слово «кихаус» было одной третью словосочетания «kansanmusiikin kihaus», что означает примерно следующее – бурление, кипение народной музыки. Со временем все начали называть фестиваль именно так – ярким и емким словом «кихаус», которое как нельзя лучше характеризовало то, что каждый год в июле на протяжении многих лет происходило в маленькой финской деревне.

Пять дней народный музыкальный кипяток вливался в уши зрителям. С утра и до утра на территории фестиваля не смолкала музыка. Этот фестиваль народной музыки был вторым по значимости и масштабу в стране. Для маленькой деревни это было и престижно, и прибыльно. Все старались создать гостеприимную и дружескую атмосферу. На фестивале было много волонтеров, жители помогали бесплатно.

Вкусная еда в столовой, порядок и чистота на территории плюс доброжелательные улыбки – благодаря безупречной организации фестиваль «Кихаус» был праздником без единой помарки. Секрет успеха и в том, что к фестивалю готовились целый год, просчитывали все, ведь он был на самоокупаемости. Поэтому и новички, и звезды просто не имели права на провал.

Что касается наших «Мюллярит» – это была команда, без которой зрители и организаторы уже не представляли «Кихаус». Кульминационным моментом фестиваля была так называемая «битва Финляндии и Швеции». На главной сцене фестиваля выступали подряд «Вяртиня» и «Весен». Заразительная энергия девчонок, известных уже тогда всему миру, удачно сочеталась со спокойным юмором шведских парней. Возможно, для кого-то фестиваль стал взлетной площадкой. Впервые выступали здесь коллективы из республики Мари-Эл, их принимали на ура.

Директор нашего Центра музыкальных инициатив Сергей Зобнев даже начал переговоры об их участии в фолк-марафоне 2001 года.

Таким было 6 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума – а что вы делали в этот день в 2000 году?

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