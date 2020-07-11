Прорыв одновременно в медицине и авиасообщении произошел в Карелии

Впервые около Республиканской больницы на специализированную площадку приземлился вертолет с больным. Это было ровно 20 лет назад! Этого новшества петрозаводские и районные врачи ждали уже давно.

За 22 года до этого события площадка была задумана, но чтобы осуществить проект понадобилось преодолеть очень много трудностей. История строительства этой вертолетной площадки уходит своими корнями в далекий 1978 год. Тогда впервые было выдвинуто предложение о ее создании. Чтобы доставлять больных из разных районов нашей республики прямо в Республиканскую больницу. Но по различным причинам (таким как, например, нехватка денег) строительство затягивалось.

С приходом нового правительства, как высказался старший штурман отряда «Лесавиа», авиации стали уделять гораздо больше внимания. Результат этого — строительство вертолетной площадки, необходимость которой говорила сама за себя. Отсюда до больницы всего около ста метров. Тогда как раньше больных из районов доставляли либо в Бесовецкий аэропорт, либо в Пески. И лишь оттуда на машине Скорой везли в больницу на Перевалку. Это было менее удобно, а в случаях с тяжелыми больными нередко приходилось опасаться за их жизнь.

«Да, мы довольны, потому что бывают ситуации, когда нужно посадить у республиканской, а мы говорим — не можем, потому что по нашим нормам запрещено это делать. В конечном итоге идешь навстречу, потому что больного-то жалко. Но не дай бог что случится, значит, кто будет виноват? Экипаж. Типа — зачем вы это сделали. Поэтому мы настаивали уже лет двадцать. Мы просили: если уж такие больные, не заставляйте нас садиться, давайте сначала сделаем площадку. Тем более место здесь есть удобное, расположение. Вот теперь, слава богу, сделали, и теперь, конечно, легче намного», - заявил командир летного отряда Вадим Иванов. Отряд «Лесавиа», который занимался этим благородным делом, был создан за год до этого, и к лету 2000 года там работало уже 170 человек.

Штурман Игорь Жуков рассказал: «Мы сейчас являемся монополистами практически. На всем Северо-западе единственная авиация существует только в Карелии». Во всяком случае в те годы мы выгодно отличались от соседей-регионов по этому параметру.

Повышение платы за проезд в столице Карелии стало летом 2000 года не единственной проблемой, связанной с транспортом. Государственному предприятию «Автовокзал», которое занималось пригородными и междугородними перевозками населения, администрацией города было отказано в финансировании. Уведомление о прекращении финансирования было абсолютно неожиданным для руководства автовокзала.

Предприятие сотрудничало с администрацией города с 1993 года. И между ними был заключен договор, предусматривающий отчисление части средств городского бюджета на нужды автовокзала. До сих пор подобных проблем не возникало. В конце 1999 года администрация города настаивала, чтобы перечисление средств проводилось только через нее. Хотя руководство автовокзала предлагало другие схемы финансирования. Например, через республиканский бюджет. В итоге предприятие оказалось в сложнейшей ситуации. «В мае был принят бюджет города, в котором строки «Автовокзал» просто нет, поставлен ноль», - недоумевал Анатолий Терентьев, начальник ГП «Автовокзал».

В течение трех месяцев он обращался с запросами к Андрею Юрьевичу Демину и к депутатам города. Депутаты проблемы предприятия поняли, но все же в мае приняли решение о том, что финансирование будет проводиться по другой схеме — через Автоколонну 1126, чей транспорт задействован в перевозках населения. Автоколонна, которая сама находилась в бедственном положении, прислала ответ, что у нее подобные расходы тоже не запланированы. Судите сами: откуда у Автоколонны средства, если большая часть транспорта у них регулярно выходила из строя, вследствие чего ежедневно срывалось расписание.

Руководство автовокзала было вынуждено обращаться к частным перевозчикам, чтобы доставить пассажиров к месту назначения. Пока предприятие «Автовокзал» продолжало работу за счет средств, которые перечисляли автоколонны Олонца, Медвежьегорска, Сортавала, а также средств, вырученных от продажи билетов. Этого было недостаточно. Никаких других источников финансирования не было и не предвиделось, потому что в середине года какие-то изменения в бюджет республики и города внести невозможно.

Обращения в администрацию города результата не принесли. В дирекции вокзала подозревали, что придется сократить количество рейсов, кого-то из сотрудников отправить в отпуск, закрыть часть касс. Но все понимали, что это ситуацию не спасет. Если администрация Петрозаводска не предпримет никаких мер, «Автовокзал» решил обратиться в Арбитражный суд. А в худшем положении, как всегда оказались жители республики. Потому что неизвестно, каким образом они будут переезжать из одного населенного пункта в другой. Уже вечером, например, пассажиры, доведенные до отчаяния невозможностью уехать домой, заблокировали выход автобусов, и только таким образом добились, чтобы был выделен транспорт для их перевозки. Руководство автовокзала мало чем могло помочь горожанам в этой ситуации. Разве что принесло свои извинения в связи с причиненными неудобствами.

Таким было 11 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.