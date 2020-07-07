Вопрос установки скамеек в Петрозаводске власти решили необычно

В одном из дворов Петрозаводска ровно 20 лет назад появились новенькие скамейки. В это же самое время на другой улице Петрозаводска скамеек ждали уже давно. Связи между этими двумя событиями, как таковой, не было. Впрочем, за благоустройство городской территории отвечал один человек, а именно мэр города. И определенную связь можно было проследить.

На улице Нойбранденбургской на Ключевой всем очень хотелось, чтобы там появились скамеек. Когда-то они там были, но их кто-то разобрал. Зато там была и есть тенистая аллея, по которой любят прогуливаться мамы с детьми и пенсионеры. А вот посидеть уставшим младенцам или старичкам было совершенно негде. О чем они трезвонили во все колокола, пытаясь пробиться на прием к самому мэру города, который, по их мнению, обязан следить за благоустройством вверенной его заботам территории.

Он и следил! Не нужно думать, что все у нас в Петрозаводске плохо. Вот, например, в одном из дворов в центре города новые скамейки привезли и установили. А также починили песочницу и вовсю красили местные аттракционы (лесенки и качели). Повезло детям и пенсионерам из этого двора дома №25 по улице Ленина. Потому что они были соседями мэра города (им был в то время Андрея Юрьевич Демин), по их словам, доброго и веселого мэра. Мальчишка из соседнего с мэром подъезда рассказал:

-Вчера у нас их поставили, только я сам не видел. Но знаю, что нам их Демин поставил.

-А кто тебе такое сказал?

-Ну мы сами один раз хотели, его попросили. И еще дедушка Кирилла попросил.

Было это за неделю до установки. Так что можно считать, что на просьбы горожан отзывчивый мэр реагировал почти моментально. По мнению его соседей по двору обращаться к нему с просьбами — одно удовольствие. Скамейки когда-то стояли в этом дворе, но их украли. В принципе, то же самое могло произойти и с новыми, потому что они в землю не были врыты. Их могли забрать себе те же жители улицы Нойбранденбургской. Потому что по-соседски общаться каждый день с мэром у них возможности не было.

А скамейки им тоже были нужны. Другой вопрос — не испортят ли сами дети инвентарь, с таким трудом добытый градоначальником. Но мальчик Степа вопросу сильно удивился, и пообещал, что скамейки останутся в целости и сохранности, и портить скамейки из местных никому не надо. Конечно, в том, что все такие же добропорядочные горожане, уверенности не было. Но отрадно уже то, что жителей дворов городская власть начинала приучать жить цивилизованно. Кто упрекнет власть в том, что она начала со своего двора? Нужно же с чего-то начинать.

Удовольствие ездить на общественной транспорте с 1 июля 2000 года стало стоить для жителей нашего города на 50 копеек дороже. Казалось бы — что сегодня эти 50 копеек? А тогда это были существенные деньги. Бунтов и митингов протеста это нововведение не вызвало. Месяц июль ознаменовался не только обильным тополиным пухом и небывалой жарой (как в этом году), но и повышением платы за проезд.

С 1 числа горожане, пользовавшиеся общественным транспортом и не имевшие льгот при поездке в автобусе или троллейбусе, отныне должны были доставать из широких штанин три рубля. Или проездной, стоимость которого тоже возросла. Для таких перемен были свои основания. «Подвижной состав изношен, запчасти дорогие. Предприятию иначе не выжить, это было неизбежно», - поясняли сотрудники Троллейбусного управления. Народ наш ко всему привычный, нововведение приняли более-менее стойко:

-Значит, время пришло. Я считаю, это нормально, — грустно говорили горожане.

-Конечно, дорого. Не все же могут зарабатывать так хорошо, чтобы купить такой дорогой проездной. А что делать?

-Если бы еще зарплату людям поднимали вовремя...

Для семейного бюджета отдельных граждан повышение цены на билет на 50 копеек — это было ощутимым ударом по кошельку.

-Ничего хорошего! И так было дорого. Дальше уже некуда. У меня в день будет уходить только на проезд 12 рублей. Это не устраивает меня вообще, - признался молодой человек.

Проще всего было жить льготникам, для которых это повышение мало что означало (представляете, у нас раньше были категории граждан, которые не платили за проезд). А простой народ все чаще выбирал частные маршрутки: и ходит чаще, и цена та же. Пока. Из-за такой ситуации кондуктор троллейбуса №4 предложила такой выход: «Мое мнение — по 50 копеек проезд, но чтобы платили все!» Но это было из области фантастики. Решить проблемы с льготниками смогли много лет спустя и только на федеральном уровне.

Проблема торговли пивом тревожила жителей особенно летом. Потому что нарушений в этом было немало. Вот и сотрудник телекомпании «Ника» Александр Тихий откликнулся на возмущения жителей центра: «Я сейчас стою на перекрестке Кирова и Ленина возле ресторана «Максим» (он располагался в помещении, где сейчас находится отделение Сбербанка — прим.ред.). Вы видите такое небольшое деревянное сооружение, покрытой пленкой. Здесь собираются продавать пиво. То есть любой нормальный горожанин должен по идее приветствовать продажи пива. Но согласитесь, все это надо делать с умом.

Судя по всему, здесь почти все согласования пройдены. Но давайте представим: туалетов рядом нет. Постройка деревянная. Кругом жилые дома. По ту сторону — Городская детская больница. Мы знаем национальные особенности наших людей и можем себе представить, как здесь все будет загажено. И самое важное: если получены согласования, значит, мэрия дала добро. Значит, комитет по торговле и СЭС дали на это добро. Нам прекрасно известно, как трудно получить одобрение в этих организациях. А тут — пожалуйста, работайте. Это очень странно. Пиво-то пить надо, но нужно же подумать и о тех людях, которые ходят тут кругом».

«При разговоре с предпринимателем, который строит эту палатку, он сказал, что у него много денег и что у него вопросы с мэрией все решены», - сообщил некто Сергей Афремов, вероятно тот самый человек, который позвонил в редакцию, чтобы пожаловаться на непорядок.

Таким было 7 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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