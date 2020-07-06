У чиновников из Петрозаводска из-за потопа пропала важная база данных

Летом журналисты часто рассказывают о проблемах, связанных с трудоустройством молодежи. Ведь летом студенты и школьники стремятся подработать. В нашей рубрике мы тоже обращались к этим тема. Но как раз ровно 20 лет назад в чрезвычайной ситуации оказался сам петрозаводский центр содействия занятости молодежи. О возникшей проблеме сотрудники центра узнали прямо на проходившем заседании. Приехав в свое помещение, они застали малоприятную картину. «На голову капала с потолка вода, - рассказала Мария Гершензон. - В комнате приема потолок лежал весь на полу. Сырая штукатурка, куски водоэмульсионной краски. Лилось хорошо сверху. То есть зайти в комнату было невозможно. Мы пробовали посмотреть, насколько потолок еще держится, палкой ткнули — и потолок просто посыпался нам на голову».

Как пояснили в ЖЭУ, в квартире этажом выше проходила опрессовка труб. Вследствие этого прорвало радиатор, а вода (к счастью, холодная) хлынула на пол. По словам хозяйки квартиры, уровень ее достигал колен. Последствия произошедшего были самые печальные. ЖЭУ обещало сделать ремонт, но для этого необходимо было подождать полтора месяца, чтобы помещение просохло. Хуже всего то, что центр содействия занятости молодежи — единственная в городе организация, которая помогала молодым людям устроиться на работу, оказалась вынуждена прекратить прием. А ведь ежедневно в центр обращалось не менее 30 человек. Но и в этих мокрых стенах сотрудники продолжали работать, хотя бы с теми, кто уже подал заявление. И самое неприятное: центр лишился всей техники и вместе с ней специально созданной программы вакансий для клиентов, которая создавалась около года.

«Честно скажем — мы в шоке. Голос даже дрожит еще, вы чувствуете. Не можем мы без боли пока даже говорить об этом», - сказала директор Центра Татьяна Петрова. Со следующей недели в Центре все равно обещали возобновить работу, чтобы хоть как-то помочь молодым людям, которые нуждались в заработках. Времена ведь были трудные. Хотя кто и нуждался в помощи, так это сами сотрудники Центра. Они даже попросили всех, кто мог помочь, отдать подержаную оргтехнику, хотя бы на время.

А вот еще один репортаж с коммунальными проблемами. Целую неделю жильцы дома №6 по Карельскому проспекту не могли пользоваться лифтом. В одном из подъездов со второго по восьмой этаж неизвестными были украдены панели с кнопками вызова. Поздно вечером панели были на месте. Но за ночь их умудрились снять злоумышленники аж с семи этажей. Жильцы ничего не слышали, поэтому не могли помешать злодеянию. Теперь им оставалось только ждать ремонта. «Хорошо, что недалеко живу, так скажем. Поэтому особого дискомфорта от нехватки лифта не испытываю», - признался молодой человек из этого подъезда. «Я не слышал ничего, - сообщил мужчина постарше. - Но дело в том, что тут проходной двор. Имею в виду, что ходят снизу, особенно бичи, бомжи. Скорей всего они это сделали». «Вечером ложились — было все в порядке. А утром встали — все уже снято!», -

подключился к разговору еще один сосед. Особенно страдали от ситуации пенсионерки, которым трудно карабкаться на свои этажи по лестнице. Воровство таких панелей — случай в Петрозаводске не единичный.

Подобные вещи происходили достаточно часто. Воровали также тормозные катушки лифтов и дорогостоящий кабель. Необходимые детали приходилось закупать в Санкт-Петербурге. К примеру, цена одной тормозной катушки лифта составляла две тысячи рублей. Панели вызова лифта — 650 (половинка зарплаты бюджетника за месяц — для сравнения). Стоимость же одного погонного метра кабеля в зависимости от его сечения составляла от 90 до 200 рублей. Нетрудно представить, какие убытки нес МУП «Лифтремонт». Его директор Иван Васильевич Ломакин считал, что сохранность лифтов во многом зависит от жильцов дома: «Хотел бы обратиться ко всем жильцам, проживающих в домах с лифтами, чтобы помогали в содержании и охране лифтового хозяйства. По той простой причине, что это наше с вами хозяйство, и нам с вами на нем ездить».

Съемочная группа телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики, совершенно случайно стала свидетелем происшествия. Проезжая по объездной дороге журналисты обнаружили небольшой лесной пожар.

Недалеко от трассы горели трава, кустарник и молодые деревья. Происходило все это рядом с лесом. И хотя загорелось, судя по всему, уже довольно давно, тушить тут пожар никто не собирался. О возгорании отдел охраны и защиты леса узнал только после звонка журналистов. К началу июля 2000 года в карельских лесах ситуация была нормальная. Сообщения поступали лишь о небольших возгораниях. Но в связи с обилием тополиного пуха и изнуряющей жарой, просыпалось обычное в этом случае беспокойство за наши природу.

Таким было 6 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

Фото: kommersant.ru