Девушкам-подросткам из Карелии, желающим работать, предложили интим

Вчера мы рассказали о трагедии, которая произошла ровно 20 лет назад в агрофирме имени Зайцева. Из-за несоблюдения правил техники безопасности погиб студент ПТУ, работавший на практике. Безответственное отношение к несовершеннолетним работникам — это, к сожалению, в те годы было весьма распространенной практикой. Не говоря уже о том, что найти работу вообще было трудно. И ту, и другую проблемы пытался решить образованный за год до этого Центр содействия занятости молодежи. Найти работу на лето подростку сложно было не только потому, что у него нет никакого опыта.

Работодатели крайне неохотно соглашались брать к себе несовершеннолетнего сотрудника. «Потому что это дети, за них надо отвечать, - пояснила позицию работодателей Татьяна Петрова, директор Центра. - Для них совсем другие законы. Принимать их на работу надо по-другому, и работают они четыре часа в день. Но если раньше это было обязательно, то сейчас ведь у работодателей нету никаких обязательств».

Центр содействия занятости не направлял несовершеннолетних молодых людей на работу в частные фирмы. Частники, как правило, действительно, не имели никаких обязательств. Те из подростков, кто самостоятельно нашел работу, зачастую уже потом, придя в Центр, рассказывали грустные истории: «Они говорят, что, мол, были на рынке, нам обещали, но ничего не заплатили. Это настолько обычная история».

Самостоятельный поиск работы через объявления в газетах, как правило, тоже не давал результата. Не устраивала детей ни зарплата, ни условия, ни, так сказать, характер работы. «Ты звонишь — и тебе сразу же отвечают, что это такое. Интим!», - пожаловалась юная девушка.

«Разнорабочий. Принести-унести, на побегушках бегать», - об это сказали юноши. Тем не менее, желание найти какой-нибудь заработок у молодых людей было велико. Летом 2000 года в Центр ежедневно приходили до сорока человек. А за год с момента открытия учреждения, через него прошло уже около двух тысяч человек. 900 из них получили работу. Конечно, трое сотрудников центра при всем желании не могли проследить судьбу каждого из них. Однако, что касается несовершеннолетних ребят — школьников и учащихся ПТУ, за их трудоустройством старались следить.

«Организация, если она берет ребят, она несет ответственность за соблюдение режима условий труда и также соблюдение правил безопасности на рабочем месте. Мы обязательно спрашиваем, нам дают приказ, в котором указан человек, который отвечает за этот пункт», - заверила Татьяна Петрова. Но по правде говоря, родителям, чей ребенок решил летом подзаработать, советовали лично озаботиться — где он работает, что он там делает и сколько ему платят.

Еще труднее летом приходилось воспитанникам детских домов. Они были бы и рады заняться чем-то дельным. Но такой возможности не предоставляли. И вот ситуация переменилась. В январе 2000 года в Карелии появилось молодежная общественная организация «Равновесие», призванная оказывать помощь выпускникам и воспитанникам детских домов и интернатов. Не секрет, что дети, выйдя из стен этих учреждений, не знают, как адоптироваться в новой для них среде. И вот у них появился центр, куда можно обратиться со всеми своими проблемами. Впрочем, центр сам нуждался в поддержке, как и всякое благое начинание. В апреле организация «Равновесие» получила свое помещение.

Предшествовало этому событию оживленная переписка с чиновниками. Если бы не энтузиазм председателя, цокольный Александра Гезалова подвал в доме по Горького, 21 так и остался бы приютом бомжей, после которых пришлось выгребать много мусора.

«Все таки мы взяли это помещение не для того, чтобы склад какой-то был, а чтобы это был центр, который мог бы помогать этим детям в решении тех вопросов, с которыми они сталкиваются после окончания своих учреждений. Это очень важно!»

Получить свое помещение никому не известной общественной организации сродни подвигу. Действовал Александр, сам прошедший систему детдомов, кнутом и пряником: «Где-то приходилось немножко схитрить, где-то приходилось жестко отстаивать позицию». За такую позицию чиновники Сашу не полюбили. Подчас называли авантюристом. Но это прозвище его не обидело: «Граф Калиостро решал вопросы как? Он приезжал и обаял. Люди верили, доверяли ему. Я думаю, нужно как-то так и работать в этой стране».

К несчастью, детские дома и интернаты не имели возможности ни отслеживать судьбы своих подопечных, ни принимать в них участия. Поэтому Александр и решил создать центр, который бы стал заниматься социальной адаптацией молодых людей, вышедших из стен этих учреждений. Что такое сирота, брошенный в большой мир, ему известно не понаслышке: «Я же помню, что я ничего не понимал. Вообще ничего. Куда я иду, к кому я должен идти, чего я должен сделать, что я должен поесть, как я должен приготовить, что я должен надеть, как я должен общаться? Я этого ничего не знал. Это все методом проб и ошибок».

Александр уверен, что большинство ошибок, с которыми сталкиваются такие же выпускники детских домов, как и он, заложены уже в самом учреждении. И государство не в силах их решить. Как не в силах помочь этому центру. Частные же лица отвечали на просьбы «Равновесия» мало сказать неохотно.

Но были исключения, встречались добрые люди: «Например, магазин «Амиго», я им очень признателен, выделяют средства, чтобы я покрывал коммунальные расходы». Откликнулись и работники ЖЭУ-2, обещали помочь с ремонтом помещения. «Карелия-маркет» пообещала мебель. Кока-кола снабжала своей продукцией. Детский мир — игрушками. Сименс выделял средства, ДОК — доски. Но всего этого было недостаточно. За каждую бумажку, каждую услугу приходилось платить из собственного кармана. Сложно было и добиться каких-то льгот или скидок. Чиновники отказывались понимать, что обирать сироту по прейскуранту бизнесмена — не велика заслуга.

«Я обращался в мэрию к Демину. Но он хитро делает. Он отписывается своим помощникам. А они без волевого решения мэра — разве же примут что-нибудь?»

Зато «что-нибудь» могут решить сами дети. Учащиеся школы-интерната №8 начали приводить в порядок помещение в надежде, что этот центр им пригодится. Им это было не в тягость, а даже интересно. Воспитанники интерната в будущем хотели найти хорошую работу. Они знали, что сейчас для этого нужно учиться. А потом — и это они теперь тоже знали — они придут в этот центр, построенный в том числе их руками, и им здесь всегда будут рады. «Создавая такой центр, который, я надеюсь, у меня не отнимут со временем, именно он мог бы являться тем пристанищем душ, чтобы их души уравновесились», - пояснил напоследок Гезалов.

Таким было 25 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

Фото: mariokomi.ru