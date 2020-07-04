Буквы старых вывесок сложили в Петрозаводске в неприличную надпись

Ровно 20 лет назад центральные средства массовой информации рассказали о стычках московской милиции с неофашистами. Ну а в Петрозаводске на крыше одного из домов по улице Мерецкова (Героя Советского Союза, прославленного маршала) появилось слово «гитлер», сложенное из букв от старых вывесок. Крышу этого многоэтажного дома уже давно облюбовала молодежь. Дверь с кодовым замком была постоянно открыта. Выход на крышу также давно не запирался.

«Другой раз и пять, и шесть человек здесь находятся. Поругаешься на них, они пониже спустятся», - показывала в подъезде пожилая жительница места дислокации подростков. В результате этих посиделок квартиросъемщики и прохожие обнаружили на крыше дома слово «гитлер», сложенное из старых, никому не нужных букв от магазинных вывесок. Казалось бы, глупая шутка, но если вспомнить нашу историю и все ужасы фашизма, которые обрушились на нашу страну и весь мир, становилось страшно за будущее поколения, которое рисовало на стене свастику и составляло из букв подобные имена.

На крыше эта вывеска простояла довольно продолжительное время, как будто никому и не мешая. Однако обращали на нее внимание те, кто остался жив после Великой Отечественной войны, те, кто не понаслышке знал, что такое побывать в лагере, испытать голод, холод и выжить, несмотря ни на что.

«Что от теперешней молодежи ждать? Вот скажите! Нас, например, они ни во что не ставят, пожилых. Они самые грамотные. Они понимают все и без нас», - с горечью говорила пенсионерка. Были и те, кто отнесся к происходящему достаточно прохладно. Впрочем, сколько людей — столько и мнений:

-Все равно, - высказал мнение мужчина средних лет.

-Отрицательно!, - его ровесник был категоричен. - Как можно такое писать!

-А я никогда не обращала внимания, мне как-то все равно, - призналась молоденькая девушка.

-Молодежь, тот, который написал, он сам не понимает, по-моему, что написал. Потому что если бы знал и понимал, он не писал бы, - говорил мужчина с сединой в волосах.

В Петрозаводске решили открыть спортивный лагерь легендарного российского путешественника Дмитрия Шпаро. В августе семеро учеников 17-ой гимназии собирались отправиться под его руководством в экологическое путешествие по Карелии. «Большое приключение» — так назывался лагерь — приглашало ребят в путь с 12 по 30 августа.

Об этом рассказали на пресс-конференции в министерстве образования при участии Дмитрия Шпаро, директора Московского клуба «Путешествие». Приключение представляло собой молодежный экологический лагерь, организованный этим клубом, компанией «Кодак» и «Учительской газетой». Путешествовать ребята будут в Муезерском районе нашей республики, а базовый лагерь будет стоять на берегу живописного Тикшозеро. Главное приключение — сплав по реке Кемь, во время которого участники будут чистить берега и благоустраивать площадки.

В команде каждому дело нашлось, роли были распределены заранее: художник, фотограф, эколог-натуралист, кулинар, летописец, санинструктор. Ожидалось, что более ста детей из различных городов России примут участие в этом лагере. А Дмитрий Шпаро выразил надежду, что карельские ребята еще не раз совершат такое путешествие.

В России в 2000 году был создан холдинг «Росспиртпром», в который вошло около двухсот предприятий страны, выпускающих ликероводочную продукцию, в том числе и наш завод «Петровский».

Как будут в дальнейшем складываться у нашего завода «Петровский» отношения с руководством холдинга, пока никто не знал, но в любом случае к этому готовились. И даже делились своими чаяниями, горестями и надеждами с прессой. За три прошедших месяца на ПЛВЗ снизились объемы производства по сравнению с 1999 годом на 30%. Это было вызвано тем, что в январе правительство увеличило акцизы на спиртную продукцию на 40%.

Все российские предприятия активно выступали против этого решения, предполагая его печальный итог. «Те тенденции, которые мы сейчас наблюдаем по своему предприятия, а также в целом по России, это результат не совсем продуманного решения, которое было принято», - сказал Александр Хромых, генеральный директор ПЛВЗ. За счет этого увеличился поток левой водки. По сведениям МВД, только 60% продаваемой в России алкогольной продукции было выпущено легально. Впрочем, местные депутаты пошли на уступки. И решили снизить акцизы на вывозимый за пределы республики товар.

Таким образом, известная на всю страну продукция ЛВЗ «Петровский» становилась конкурентноспособной в других регионах. Пока же положительные итоги деятельности завода были таковы: удалось стабилизировать ситуацию с выплатой налогов и погашением дебиторской задолженности.

«Улучшились финансовые коэффициенты, улучшилась платежеспособность предприятия, увеличились объемы реализации нашей сувенирной продукции. И она несколько расширилась», - похвастал директор.

Ожидали рост объемов производства. Завод предполагал изменить отношения в работе с дистрибьюторами, заключить договоры с представителями других регионов, изыскать кредитные ресурсы. Потому что банки были по-прежнему заинтересованы в работе с крупнейшим производителем Карелии. Спрос на ликероводочную продукцию сохранялся, и к концу года завод обещал наверстать упущенное.

Таким было 4 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

Фото: rossaprimavera.ru