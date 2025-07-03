Назначен новый министр образования и спорта Карелии

С 3 июля вступила в должность новый министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина. Она также стала членом правительства республики, стало известно из официальных источников.

Наталья Кармазина сменила на посту министра Романа Голубева, который в марте этого года был назначен заместителем главы Карелии по внутренней политике.

Кармазина имеет два высших образования - историческое и юридическое. Является кандидатов педагогических наук. Имеет богатый опыт работы на руководящих должностях, с 2021 по 2023 год была заместителем главы Петрозаводска. С октября 2023 года работала первым заместителем министра образования и спорта РК. © «Петрозаводск говорит»