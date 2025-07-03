Люди пострадали при пожаре в дачном доме в Карелии

Утром 2 июля в Сегежском округе произошел серьезный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии в СНТ «Пулькина Губа» поступил на пульт дежурного в 10:05. На место выдвинулись две единицы техники и десять специалистов. Выяснилось, что загорелся дачный дом.

В результате происшествия строение было значительно повреждено огнем. Пострадали два человека, их состояние уточняется. © «Петрозаводск говорит»