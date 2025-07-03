В Карелии мужчина воспользовался забывчивостью нового знакомого

Мужчина забыл, что отдал банковскую карту новому приятелю. Вспомнить все ему удалось, когда со счета в банке испарились 50 тысяч рублей. О пропаже денег он сообщил в полицию.

Правоохранители нашли подозреваемого в краже, им оказался ранее судимый 36-летний житель Медвежьегорска.

Мужчины познакомились на улице, выпили, потом новый товарищ оказался в доме потерпевшего, где провел несколько дней. Потерпевший отдал ему свою карту и забыл спросить ее обратно. Новый знакомый оставил ее себе, а потом полтора месяца прожигал чужие деньги. В основном он покупал спиртное и закуску.

Фигуранту дела о краже грозит до шести лет лишения свободы – это максимально возможное наказание по уголовной статье. © «Петрозаводск говорит»