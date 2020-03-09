Фирменные алкогольные напитки Карелии в необычной таре произвели фурор

К майским праздникам на прилавки магазинов Петрозаводска обещали доставить новый подарочный вариант продукции Ликероводочного завода «Петровский». Было это ровно 20 лет назад. К новинкам этого предприятия в те времена все привыкли. И сам по себе этот факт не был бы столь примечателен, если бы не одно обстоятельство. Эта сувенирная тройка — результат сотрудничества двух петрозаводских предприятий: одно — завод «Петровский», а второе — Прионежский комбинат народно-художественных промыслов. Новый сувенирный набор, по мысли специалистов «Петровского», должен был иметь национальный карельский колорит. Так, для фирменной водки был придуман фирменный сосуд в форме колокола Петровской эпохи. Бутылка, напоминающая Кижский собор, предназначена для «Карельского бальзама». А закругленная форма вполне подошла для легкого десертного напитка «Клюковка».

Такой дизайн подарочной тройки был предложен для исполнения комбинату народно-художественных промыслов. В том, что мастера по керамике справятся с формами бутылок, никаких сомнений не было. Но вот горлышко под винт могло не получиться. Глина — материал капризный, а потому производство до сих пор остается полуручным. Но благодаря высокой квалификации мастеров Прионежского комбината были быстро готовы опытные образцы сувенирной керамической упаковки.

Модельщик В.И.Калицинский сумел выполнить непростой заказ: «Я подумал — можно ли сделать резьбу на горлышко. Попробовал — вроде получилось». Сотрудничество «Петровского» завода с предприятием на территории Карелии было принципиальным. И обусловлено не только понятной экономической выгодой. Осознание руководством того, что деятельность собственного предприятия должна быть выгодна и всей республике — стало приметой совершенно нового экономического мышления. И это при том, что и самому ПЛВЗ было нелегко в те годы выживать.

«Мы даем работу нашим людям, которые живут у нас в республике. Я думаю, что тот заказ, который мы разместим только на одном Прионежском промкомбинате, позволит им увеличить рабочие места, а в перспективе, возможно, модернизировать производство, поскольку вся эта работа сейчас идет вручную. Мы надеемся на сотрудничество с этим предприятием»,- заявил А.В.Хромых, директор ПЛВЗ. Наш ликероводочный завод выпускал более 50 наименований сувенирной продукции. В общем объеме производимого товара это малая толика. Однако подарочный вариант хорошо известных всем напитков «Петровского», это лицо фирмы. То, что может быть интересным не только местным потребителям, но и занять достойное место среди сувениров, увозимых многочисленными туристами в память о нашей республике.

Директор завода по маркетингу Т.И.Солдатенкова надеялась: «Мы стараемся подготовиться к предстоящему туристическому сезону, потому что любому туристу будет приятно увезти в память о Карелии именно то, что сделано здесь, из нашей глины». Мастера Прионежского комбината обещали, что к майским праздникам на прилавках магазинов уже появится эта сувенирная тройка.

30 января в Петрозаводске родилась девочка Юля. В начале весны журналисты отправились навестить девочку, потому что очень интересовались планами ее знаменитого папы. Спустя месяц Юля почти целиком помещалась на отцовских ладонях и ее мало заботило, что неминуемые ночные бдения над детской кроваткой могут нарушить график отца Максима Антипова по подготовке к ответственному мероприятию, которое должно было состояться в конце марта и называлось — Полуфинал чемпионата России по борьбе самбо. Если бы не мама, папа вряд ли бы со всем справился. «Задача стоит — попасть в финал. Там второе место — на Европу, первое — на мир. Я уже два года подряд чуть-чуть не «доделываю». Серебро беру на Чемпионате мира. Хотелось бы, конечно... Говорят, что второе место — хорошо. Но оно не первое. Чемпион есть чемпион», - так говорил о планах Максим, легендарный спортсмен Карелии, который даже был министром спорта республики. В семье чемпиона России, серебряного призера Чемпионата мира по самбо, мастера спорта международного класса Максима Антипова и его жены Ольги дочка Юля — первенец. Родители хотели парня, но когда родилась Юля, решили, что девочка даже лучше. Ее рождение изменило жизнь Максима и Оли. «Когда я подошел к окну, когда Оля поднесла ее на руках, я испытал такое чувство, я даже не могу объяснить. И сердце заколотилось. Состояние экстаза», - говорил папа. Оля вторила мужу: «Мы ближе стали друг к другу. Роднее. Совсем по-другому даже стали отношения у нас».

«Я спешу домой, знаю, что тут девочка у меня. Хочу поскорее на нее посмотреть, поиграть с ней», - улыбался отец. Своей дочери спортивной карьеры Максим не желал, справедливо рассчитывая на продолжение династии после рождения сына. Хотя, конечно, обещал, что и заставлять что-либо делать или не делать ее не будет. Пожелал он Юле просто стать хорошим человеком и быть счастливой: «А всем петрозаводчанкам хочу пожелать счастья, здоровья побольше, успехов, любви обязательно. Потому что на любви держится вся жизнь, я считаю». В этот день мы от лица редакции поздравляем взрослую 20-летнюю девушку Юлию с днем рождения и уверены, что папины слова стали пророческими!

Таким было 9 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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