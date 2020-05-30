Перспектива остаться без помощи пожарных возникла у петрозаводчан

Ровно 20 лет назад петрозаводчан напугали тем, что к ним не поспешат на помощь пожарные, потому что будет не на чем. По сообщению работников противопожарной службы, на нужды их автопарка не выделили необходимого количества денег, и бензина осталось всего на 7 дней. Середина мая отметилась в Петрозаводске снегопадом, а вот к концу месяца наступила жара, которая доставляет дополнительные хлопоты огнеборцам. Подполковник противопожарной службы Олег Пандас пояснил: «Сегодня пожарным дополнительно приходится выезжать в лес.

В Петрозаводске обстановка уже осложняется, потому что полетел пух. Горит сухая трава. И более 20 раз в сутки пожарные подразделения города выезжают на тушение травы». Несмотря на то, что в республике в тот момент шел месячник пожарной безопасности, огонь не давал о себе забывать. Правда, часто его «добровольными помощниками» становились люди. 24 мая в садово-огородном товариществе Прионежского района произошел пожар в новостройке. Будущий владелец этого строения причинил себе ущерб, неосторожно обращаясь с огнем при сжигании пней. В Петрозаводске в квартире на Древлянке был поврежден телевизор из-за оставленной без присмотра свечи. Неосторожность и безалаберность были основными причинами пожаров. Но это не все беды доблестных огнеборцев: «Сегодня не хватает горюче-смазочных средств, чтобы пожарные подразделения, особенно это касается Петрозаводска, выезжали на тушение пожаров». Потребность местных работников брандспойтов — 17 тонн горюче-смазочных материалов в месяц, или 84 тысячи рублей. В год это 1 миллион 8 тысяч только на топливо. До сих пор с 1 января из бюджета не было выделено на это ни копейки. Пока пожарные изыскивали собственные средства, но запаса топлива хватит только на неделю. И надеяться на то, что быстрее закончатся пожары, чем перебои с топливом, было слишком оптимистично.

Летом одна проблема поджидает пожарных: когда полетит легко воспламеняемый тополиный пух. Однако, не только работники брандспойта страдают от этого явления. Но главным образом граждане, которые подвержены аллергии. Этой болезнью люди в конце 90-х начали заболевать все чаще, а на всю республику у нас в те времена приходилось всего четыре врача-аллерголога, которые просто физически были не в состоянии справиться со всем фронтом работ. Для кого-то лето радость, для кого-то это период многих неприятностей. К последним относятся те, у которых реакция на тополиный пух и цветение — это аллергия.

«Насморк, слезотечение, чихание, першение. То есть внешне это напоминает простудное заболевание. И первые годы больные чаще всего лечатся у терапевта, как при простуде», - пояснила Людмила Корнаухова, врач-аллерголог. И только когда подобные симптомы одолевают сезонно и регулярно из года в год, человек начинает подозревать неладное. Доктор поищет и найдет аллерген, прописав самолечением не заниматься. Но в том-то и дело, что пробиться на прием к врачу-аллергологу было непросто. На всю Карелию Минздравом было положено всего 4 ставки врачей этой специальности.

«Просто физически не вместить в объем работ одного врача — весь город просто невозможно. Некоторые пациенты просто исчезают. Ну не смогли попасть, записаться, и дальше они просто не приходят», - сокрушалась врач.

Аллергия из тех заболеваний, которое может настигнуть человека внезапно и в любом возрасте. В конце 90-х врачи отмечали огромный рост числа заболевших этим недугом. А разновидностей его множество. Кроме сезонно-пыльцевой есть лекарственные, пищевые и бытовые виды аллергий. Причины — загрязненная окружающая среда, большое количество химии и парфюмерии в быту, а также стрессы и социальные условия. Огромный поток пациентов расписан на недели вперед. При этом все научные базы по научной и практической аллергологии находились в Москве. Повышать квалификацию местным врачам можно было за счет семинаров, но деньги на них минздрав не выделял: «Наше здравоохранение не может нам помогать ни в какой мере. Все это происходит за наш личный счет. Либо мы сами ищем этим деньги. Хочу обратиться — если кто-то есть в городе, кто нуждается в нашей помощи, взаимно мог бы помочь нам». Врачи советовали запасти более-менее безопасные препараты: супрастин, фенкарол, диазолин. Не было сомнений, что в аптеку попасть гораздо проще, чем к доктору.

Кстати, обильное цветение в 2000 году стало причиной еще одного переполоха. Горожане перепугались крайне необычного вида луж, которые появились после проливного дождя. Сотрудники городской Санэпидемстанции успокоили жителей Петрозаводска. Страшноватые на вид, желтые, мутные, пузырящиеся лужи вызвали у горожане вполне законный вопрос — не кислота ли какая пролилась к нам вместе с потоками воды и грозовыми майскими раскатами. Телефоны служб Санэпиднадзора и метеорологов разрывали переполошившиеся горожане. Вопросов возникло несколько. Не погибнут ли зеленые насаждения? Можно ли этой дождевой водой поливать рассаду? И вообще — что будет с головой тех смельчаков, которые вчера разгуливали без зонтиков? Специалисты на это ответили, что чуть ли не ежедневно проводят замеры и анализы осадков, и могут сообщить, что дождь был совершенно безвредный. Желтые пузыри появились по краям луж из-за того, что обильная пыльца ольхи, черемухи и прочих цветущих насаждений была смыта ливнем и образовала цветовую солнечную гамму под промокшими ногами населения. Так что не только аллергию может вызвать пыльца, но и панику. Впрочем, подобные ситуации, когда ливни сбивают пыльцу с деревьев, возникают ежегодно. Только мы их не замечаем, потому что это происходит постепенно, а не в одночасье, как это произошло в тот раз.

Таким было 30 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.