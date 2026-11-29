Агроном рекомендовал есть три овоща с кожурой для получения большего количества витаминов

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Огурцы, помидоры и баклажаны следует есть с кожурой из-за пользы для организма. Об этом «Ленте.ру» сообщил агроном Алексей Куренин.

По словам спикера, кожура огурца содержит витамин К и антиоксиданты, тандем пищевых волокон и воды способствует улучшению работы пищеварительной системы.

В кожуре и верхних слоях томатов содержится большое количество ликопина, который действует как антиоксидант, защищает кожу от ультрафиолетового излучения и способствует выработке коллагена.

Кожица баклажанов, по словам Куренина, богата антоцианами, которые помогают защищать клетки, поддерживают работу мозга и кровеносных сосудов.