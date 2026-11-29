Огурцы, помидоры и баклажаны следует есть с кожурой из-за пользы для организма. Об этом «Ленте.ру» сообщил агроном Алексей Куренин.
По словам спикера, кожура огурца содержит витамин К и антиоксиданты, тандем пищевых волокон и воды способствует улучшению работы пищеварительной системы.
В кожуре и верхних слоях томатов содержится большое количество ликопина, который действует как антиоксидант, защищает кожу от ультрафиолетового излучения и способствует выработке коллагена.
Кожица баклажанов, по словам Куренина, богата антоцианами, которые помогают защищать клетки, поддерживают работу мозга и кровеносных сосудов.