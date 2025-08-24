Жители Пряжинского района остались без света больше, чем на 12 часов

Жители поселков Пряжинского района остались без света на 14 часов, с 12 часов дня. Местные пытались дозвониться до сетевой компании, но там их проигнорировали. Свет вернули, но причины аварии так и не раскрыли.

Половину выходного дня люди в поселке Чална провели без света и связи. Жители не могли даже набрать воду: у большинства установлены частные скважины, где без электричества не обойтись.

Кроме этого, сельчане переживали за холодильники и морозильники. Люди заранее подготовились к зиме и сделали большие запасы, которые из-за долгого отключения света могли пострадать.