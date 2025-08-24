Петрозаводчанин вмешался в ссору и получил по голове

Петрозаводчанин сидел в кафе и вмешался в конфликт других посетителей и диджея. На улице его подождали и ударили по голове, личность преступника установили и привлекли к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

41-летний мужчина попытался успокоить спорящих. Уже выйдя из кафе, он наткнулся на компанию недоброжелателей. Один из них, 24-летний житель Прионежского района, снял ремень и ударил мужчину по голове.

Преступник признал вину. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.