Администрацию Питкяранты накажут за загрязнение Ладожского озера

Текст: Елена Малишевская, фото: экологи Питкяранты

Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора обратило внимание на неочищенные стоки, которые в Питкяранте сливаются в Ладожское озеро. Карманы-отстойники в этом карельском городе не чистили последние лет тридцать. В сентябре Росприроднадзор планирует троекратное взятие проб воды в питкярантской части Ладоги и расчет ущерба, нанесенного крупнейшему в Европе озеру.

Ладожское озеро – водоем, входящий в перечень объектов, подлежащих федеральному государственному надзору. Ладожское озеро внесено в государственной Реестр водных объектов Российской Федерации, является водным объектом высшей категории рыбохозяйственного значения. Ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы Ладожского озера составляет 200 метров, береговой полосы — 20 метров.

В 2024 году экологи Питкяранты начали бить тревогу: Ладожское озеро превращается в помойку. Они обратили внимание на состояние городских отстойников. В идеале в этих «карманах» должны происходить отстаивание и механическая очистка, биоочистка, физико-химическая переработка и дезинфекция. Но если за отстойниками не следить, не чистить их, то и очистка сводится к нулю. Так в Питкяранте и произошло. Неочищенные канализационные стоки напрямую текут в Ладожское озеро, что, в конечном счете, негативно влияет на здоровье людей.

После нашей статьи, сообщений экологов и депутатских запросов специалисты Росприроднадзора выехали на место и обследовали резервуар-отстойник в Питкяранте, в районе ул. Привокзальной.

«При осмотре установлено, что резервуар-отстойник зарос камышом, кустарником с загнивающими иловыми отложениями. По результатам лабораторного исследования установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ»,

— говорится в официальном ответе Росприроднадзора.

Администрации Питкярантского муниципального округа было вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. В январе 2025 года Балтийско-Арктическое межрегиональное управление инициировало согласование с прокуратурой Республики Карелии внеплановой выездной проверки в отношении резервуара-отстойника и выпуска сточных вод в Ладожское озеро. Решением прокурора от 21.01.2025 проведение внеплановой выездной проверки не согласовано. В марте 2025 года в Управление Росприроднадзора снова поступило обращение из Законодательного собрания Карелии.

«Проведено выездное обследование, в результате которого установлен факт сброса сточных вод в Ладожское озеро. Сточные воды попадают в скрытую ливневку на ул. Привокзальная, д. 15-17, после чего проходят через заброшенные отстойники и попадают в Ладожское озеро. Присутствует запах канализационных вод. Вода мутная с образовавшимся осадком».

Управлением Росприроднадзора в адрес администрации Питкярантского муниципального округа был направлен запрос о собственнике ливневой канализации. Согласно ответу, ливневая канализация г. Питкяранты, в том числе ее участок, расположенный на территории между домами 15 и 17 по ул. Привокзальная, находится в муниципальной собственности Питкярантского округа.

В 2024 году глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов подтверждал, что карманы-отстойники не чистятся, и что Ладожскому озеру наносится ущерб .

«Ливневые стоки (дождевые осадки, талый снег) собираются в колодцы и самотеком переливаются в Ладожское озеро. Стоки могут содержать различные примеси в виде песка, земли, фекалий и т.д. В ливневых стоках также могут содержаться нефтепродукты, так как ливневая канализация проходит под насыпью железнодорожного полотна. При наличии дополнительного источника финансирования будут выполнены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на водный объект»,

— говорилось в официальном ответе главы администрации Питкярантского округа.

Сколько стоило почистить резервуары-отстойники и следить за их состоянием? Десятки, может быть сотни тысяч. Нанесенный Ладожскому озеру ущерб будет, скорее, всего исчисляться миллионами.

Росприроднадзор сообщает, что на сентябрь 2025 года запланировано два повторных выездных обследования с привлечением сотрудников «ЦЛАТИ по Республике Карелия» в целях расчета размера вреда, причиненного Ладожскому озеру. Предусмотрен троекратный отбор проб сточных и природных вод. После получения экспертного заключения управлением будет произведен расчет ущерба с целью предъявления требования о его возмещении виновному лицу.