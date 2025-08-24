В России введут новый штраф для фармацевтов

С 1 сентября в аптеках введут новое правило: фармацевты будут обязаны сообщать о более дешевых аналогах лекарств. Если они этого не сделают, им может грозить штраф до 200 тысяч рублей, сообщил TACC.

Введение новых штрафов связано с изменениями в правилах надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, которые вступают в силу со следующего месяца. Также согласно закону фармацевты не имеют права скрывать информацию о более дешевых аналогах лекарства.

Нововведение также позволит обеспечить соблюдение прав граждан на надлежащее лекарственное обеспечение.