Легковые автомобили столкнулись в Карелии

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе в Пряжинском районе. Как сообщила пресс-слжуба госкомитета Карелии по безопасности, пострадавших нет.

Столкновение произошло примерно в два часа дня. Место - 385 км автодороги "Кола". У одной из машин оказалась разбита фара, у второй - часть бампера.

Спасатели осмотрели место ДТП. Также в пресс-службе отметили, что розлива топлива нет.