24 августа 2025, 17:40
Происшествия

Легковые автомобили столкнулись в Карелии

Машина выехала на встречную полосу и врезалась в другую
дтп в Пряжинском районе
Фото: пресс-слжуба госкомитета Карелии по безопасности

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе в Пряжинском районе. Как сообщила пресс-слжуба госкомитета Карелии по безопасности, пострадавших нет.

Столкновение произошло примерно в два часа дня. Место - 385 км автодороги "Кола". У одной из машин оказалась разбита фара, у второй - часть бампера.

Спасатели осмотрели место ДТП. Также в пресс-службе отметили, что розлива топлива нет. 

