Новый Генплан Петрозаводска вызывает вопросы у горожан

Текст, фото: Елена Малишевская

Администрация Петрозаводского городского округа в 2026 году должна утвердить новый Генеральный план города. Действие старого документа истекает в этом году, а новый стратегический документ принимается на двадцать лет — до 2046 года. Это важная история для каждого петрозаводчанина: согласно Генплану будет производиться застройка столицы Карелии, будут формироваться зеленые зоны, парки, скверы и иные места общего пользования. Однако то, как рассматривается проект Генплана, еще раз показывает не очень уважительное отношение городских властей к жителям Петрозаводска. В этом мы убедились, побывав на общественных слушаниях в мэрии.

24 ноября в администрации Петрозаводска прошли общественные слушания, на которые был вынесен один вопрос — проект нового Генплана города, содержащий, в том числе, перевод территории Кургана из зоны рекреации и спорта в зону специализированной общественно-деловой застройки. Экологи и общественники узнали о проведении мероприятия накануне, и то случайно: объявление на сайте мэрии никто не смог найти. Но именно активность зашитников Кургана и обеспечила явку на общественные слушания: как отметила депутат Петросовета Галина Васильева, обычно на такие мероприятия приходит десять человек, а тут почти полный зал.

Впрочем, чтобы попасть на слушания, нужно было проявить терпение. В объявлении группы «Спасём Курган и Зелёную тропу в Петрозаводске» сообщалось, что само мероприятие будет в 15:00, но нужно прийти пораньше — к 14:00, чтобы зарегистрироваться и гарантированно попасть в зал вместимостью 250 человек. Охранник на первом этаже мэрии не собирался никого пропускать, сообщая горожанам, что общественные слушания в 16:00, а значит, регистрация за час — в 15:00. Петрозаводчане не расходились и скапливались в холле. В начале третьего сотрудник службы охраны всё-таки распахнул ворота, и люди пошли на второй этаж регистрироваться. А потом еще два часа ждали начала мероприятия. Вопросы к городской администрации: можно хотя бы в стенах самой мэрии повесить объявление, где, когда, во сколько проходят общественные слушания? Можно предупредить охранника, чтобы он не дезинформировал людей? Или все эти «случайности» не случайны?

У нас было время пообщаться с горожанами, и вот, что они говорят:

«Мы здесь, потому что хотят уничтожить легкие нашего города! Сколько уже деревьев вырублено в Петрозаводске? Давайте хотя бы Курган сохраним!»

«Я там часто гуляю с детьми, и очень боюсь, что на Кургане всё перегородят, место перестанет быть общедоступным»

«Мы же знаем, как это делается. Защищали парк «Вилда», а потом выяснилось, что Любарский давно перевел «рекреационную зону» в «зону промышленной застройки». Или как на Варкауса дается разрешение на одноэтажный магазин, а потом — хоп, вырастает многоэтажка, перекрывающая вид на озеро всем остальным. Нельзя этого допускать»

Перед началом слушаний организаторы озвучили цифры: 176 человек в зале. Также сообщили, что объявления о проведении общественных слушаний были размещены 30 октября на официальном сайте администрации и в местах массового скопления людей — в магазинах, в школах и т.д. Ничего не можем сказать про школы и магазины, не видели, но объявление на сайте мэрии, действительно, было. Найти его, правда, очень трудно.

«Я уже много раз говорил: публикуйте объявление на главной странице. Чтобы человек зашел на сайт и сразу видел — вот, общественные слушания по такому-то вопросу, приходите. Так нет же, так спрячете, что не найти»,

- сетовал депутат Петросовета Дмитрий Рыбаков.

Городские власти подтвердили, что Курган меняет статус на «зону специализированной общественно-деловой застройки», и отметили, что строить там будет можно только объекты образования и спорта. А еще сообщили, что новый Генплан Петрозаводска разрабатывало АО «Институт перспективных технологий», которое находится в Новосибирске. Эта информация вызвала смех в зале и многочисленные вопросы к представительнице акционерного общества, которая приехала на слушания.

«А вы в Петрозаводске-то раньше бывали?»

«А кто вам рассказал про то, как тут всё должно быть?»,

- выкрикивали из зала участники слушаний.

Представительница АО «ИНТЕХ» сообщила, что сотрудники новосибирской компании бывали в Петрозаводске и тщательно изучали город. Также она подчеркнула, что представленный документ — всего лишь проект, и что работа над ним будет продолжена с учетом замечаний и предложений.

В предложенном проекте под угрозой застройки оказался не только Курган и его окрестности, но и Пески и ТИЗ «Усадьба» - их статусы тоже предлагают изменить. Территория Сайнаволока была в «зоне лесов», теперь это «зона озелененных территорий общего пользования», то есть защитный статус слабее. Представители администрации Петрозаводска напомнили горожанам, что на сегодняшний день норма «зеленой зоны» на одного человека — 10 квадратных метров, а сейчас она в столице Карелии превышена в 16 раз. Это тоже вызвало смех и шепот в зале:

«Слишком вольно дышим, надо урезать!».

Общественники напомнили чиновникам, что «зеленая зона» Петрозаводска значительно приросла за счет Ивановских островов, от которых горожанам ни тепло, ни холодно. Это замечение осталось без ответа.

Известная общественница Дарья Каликина подчеркнула, что горожане долгое время добивались для Кургана статуса особо охраняемой природной территории: петрозаводчане собрали более 200 тысяч рублей и заказали ученым комплексное научное обследование. Такая работа была проведена, ее поддержали все фракции Заксобрания Карелии. Материалы ушли в Минприроды Карелии, но оттуда пришел ответ, что предложений по изменению статуса Кургана не поступало... Ну что ж, Каликина снова внесла это предложение уже прямо на общественных слушаниях: создать ООПТ на территории Кургана и внести ее в проект Генплана. Оказалось, что разработчики этого сами сделать не могут — они могут только отразить действующую охраняемую зону, а это в ведении Минприроды, а к ним предложений не поступало...

Ожидаемо, что большинство присутствующих в зале - 106 человек - проголосовало против предложенного проекта Генплана. Но дальше было несколько десятков голосований по пунктам: по переводу территорий из одной зоны в другую. Какие-то предложения петрозаводчане поддерживали, какие-то нет. Но не отпускало ощущение, что в зале мало кто понимает, за что или против чего голосует.

Чиновники в мэрии уверяют, что проект Генплана Петрозаводска до 2046 года размещен на официальном сайте администрации. И что, мол, каждый может с ним ознакомиться. Нам в редакции «Петрозаводск говорит» этого сделать не удалось. Очень запутанная структура сайта, система поиска не работает, где искать - непонятно. Согласны с общественниками: такой важный документ о будущем города должен, как минимум, обсуждаться в рабочих группах: с привлечением депутатов, ученых, урбанистов и экологов. И только потом — с внятными формулировками — выноситься на общественные слушания.