Танцевальный коллектив «Девчата.Ru» преподнес подарок землякам

В преддверии Дня матери команда талантливых педагогов из детского сада «Радуга» (Пряжа) привезла в подарок жителям села Крошнозеро настоящий букет танцев. Концерт под названием «Тебе, родная!» стал ярким проявлением заботы и внимания к матерям, объединив в себе искусство, тепло и искренние эмоции.

«Мы с нетерпением ждали выступления девушек, ведь они уже приезжали к нам раньше и оставили самые приятные впечатления. Их танцевальные постановки всегда очень интересны! Особенно приятно видеть, как эти талантливые девушки успевают не только заниматься воспитанием подрастающего поколения, но и радовать нас своим искусством танца»,

— делится впечатлениями одна из зрительниц.

Народные артистки представили зрителям свои лучшие номера: зажигательный «Гори-гори ясно», душевный «Четыре двора», проникновенный «Матушка Земля» и другие композиции. Каждый танец был продуман до мелочей: яркие, соответствующие тематике костюмы, тщательно подобранная музыка, синхронные и пластичные движения – все это создавало неповторимую атмосферу праздника.

Танцевальный коллектив «Девчата.Ru», создан при дошкольном учреждении несколько лет назад, в его состав входят работники детского сада.

Выступление танцующих педагогов, как и всегда, вызвало восхищение жителей Крошнозера. В ответ на этот щедрый подарок местные крошнозерские артисты порадовали гостей и зрителей своими песнями и стихами, посвященными самому дорогому человеку – маме.

Кульминацией вечера стало теплое совместное чаепитие, которое еще больше сблизило всех участников.