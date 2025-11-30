Скоро — декабрь, а значит, Новый год не за горами. Мы идем в магазин, изучаем предложения маркетплейсов, чтобы купить праздничные подарки, задумываем новогодние путешествия, планируем траты... Решить все эти задачи поможет наш Лунный денежный календарь. Он избавит вас от сомнений и точно укажет наилучшее время для осуществления задуманного.

Давать в долг: 3, 11, 29 декабря.

Не давать в долг: 8, 16, 20, 21, 27 декабря.

Брать в долг: 10, 14, 17 декабря.

Не брать в долг: 8, 20, 24 декабря.

Возвращать долги: 6, 7, 9, 30 декабря.

Не возвращать долги: 5, 16 декабря.

Пересчитывать деньги: 1, 10, 14, 30 декабря.

Покупать кошелек: 7, 9, 16 декабря.

Покупать подарки: 18, 22, 25 декабря.

Первая декада

1 декабря. Вероятен рост доходов, если вы будете достаточно времени уделять своей деятельности и работе.

2 декабря. Отличное время для активной работы, проведения переговоров, поиска новых источников дохода. Энергия на подъеме.

3 декабря. Можно смело планировать крупные покупки на будущее, открывать накопительные счета.

4 декабря. День перед суперлунием. Рекомендуется завершить все текущие важные дела. Не начинайте ничего нового и не принимайте окончательных финансовых решений. Отложите подписание документов.

5 декабря. Полнолуние (суперлуние). Неблагоприятный день для любых финансовых операций. Лучшее, что можно сделать, — это наблюдать и анализировать.

6 декабря. Проведите генеральную уборку. Избавьтесь от всего лишнего.

7 декабря. Возвратите мелкие долги, это запустит процесс финансового очищения. Новый кошелек поможет избегать лишних трат.

8 декабря. Займитесь продажей ненужных вещей через интернет.

9 декабря. Погасите часть кредита, закройте кредитную карту, отдайте крупный долг. Вселенная поддержит ваше стремление освободиться от долгов, новый кошелек — сохранить деньги.

10 декабря. Хорошее время для анализа расходов и сокращения ненужных трат. Пересчитайте деньги.

Вторая декада

11 декабря. Сегодня можно давать деньги в долг, есть надежда, что их вернут вовремя.

12 декабря. Напряженный, конфликтный день. Могут вскрыться старые финансовые проблемы. Отличное время для анализа ошибок, но не для решительных действий.

13 декабря. Завершайте начатые дела, избавляйтесь от всего, что тянет вас назад.

14 декабря. Пересчитайте деньги, подводите финансовые итоги месяца и года.

15 декабря. Можно увольняться с нелюбимой работы.

16 декабря. Силы на исходе, не начинайте ничего нового, не возвращайте долги, хотя брать и давать в долг не возбраняется. Удачной будет и покупка кошелька.

17 декабря. День «генеральной уборки» в кошельке и документах. Проверьте счета, наведите порядок в бумагах.

18 декабря. Не давайте в долг — есть риск, что эти деньги к вам не вернутся. Купленные подарки будут приняты с благодарностью.

19 декабря. Время для планов и мечтаний, время для отдыха, медитаций и составления финансовых планов на 2026 год. Любые начинания в эти дни обречены на провал.

20 декабря. Не покупайте, не продавайте, не инвестируйте. Посвятите это время планированию, постановке финансовых целей на 2026 год, проведите обряд на привлечение денег.

Третья декада

21 декабря. Луна начинает расти, и вместе с ней — финансовые возможности. Идеальное время для открытия банковских вкладов, покупки валюты, начала новых проектов.

22 декабря. Информация, полученная сегодня, может принести прибыль.

23 декабря. Избегайте спонтанных покупок – вполне вероятно, что они не будут стоить ваших усилий.

24 декабря. Не стоит лишний раз открывать кошелек, брать в долг. Стоит остерегаться любых недостаточно обдуманных покупок, лучше немного подождать — не стоит тратить деньги без особой необходимости.

25 декабря. Если вы давно откладывали деньги на какие-то покупки и приобретения, то постарайтесь их использовать по максимуму. Траты, направленные на улучшение своего благосостояния, принесут вам пользу при условии, что вы будете достаточно активны и не станете пасовать перед новыми возможностями.

26 декабря. Этот день сулит в себе потенциальные убытки, поэтому не стоит ничего менять и рисковать.

27 декабря. Сегодня стоит помогать окружающим, заниматься благотворительностью, а вот давать деньги в долг или брать кредиты не рекомендуется.

28 декабря. Покупайте подарки: они принесут радость.

29 декабря. Займитесь творческой деятельностью, инвестированием в красоту. Вселенная благоволит любым начинаниям, направленным на рост и приумножение.

30 декабря. Верните долги, погасите кредиты или коммунальные платежи, но не планируйте ничего нового. День больше подходит для завершения старых дел, чем для новых начинаний и тем более сделок и покупок.

31 декабря. Проводите ритуалы на привлечение денег: например, положите в кошелек новую крупную купюру в новогоднюю ночь.