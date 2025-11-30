Что значит быть мамой? Провели опрос ко Дню матери

Текст: Ольга Осипова

Белое платье, струящиеся локоны, легкая походка, в нежных руках — маленькие ладошки…

Хотя нет, не так. «Заматерела», как говорят. Буквально — «стала более сильной, опытной, крепкой»...



Наши героини дважды (а некоторые трижды!) стали матерями. Накануне Дня матери мы честно поговорили с ними о том, как меняется жизнь после рождения детей.

Катерина Котова, 40 лет. Две девочки 5 и 8 лет

— Вместе мы проводим время на катке, обе дочери занимаются фигурным катанием. Девочки очень дружные. Хотя иногда ссоры бывают, обычно в игре — младшая сейчас в том возрасте, чтобы диктовать свои условия и оглушительно визжать, когда они не выполняются. Старшая вздыхает и уступает обычно. Я объясняю каждую ситуацию: как правильно, а как нет. Ревности серьезной не наблюдаю, любовь родственников точно не пытаются перетянуть, уверены, что их любят одинаково.

Фото из личного архива Катерины Котовой

После рождения второй приходилось таскать с собой младшую (особенно младенцем), когда куда-то надо вести старшую. И наоборот. Теперь легче со временем стало: старшую уже можно оставить одну дома.

Сложнее всего было, наверное, несколько ночей после рождения младшей, в однушке. Младшая плачет ночью, не дает старшей спать, из-за этого график и настроение летят на следующий день у всех. С переездом в большую жилплощадь эта проблема решается, есть куда детей развести.

Окружающие удивляются, как справляюсь, но секрет прост — работа удаленная, в свободное время. И самое главное — высыпаться! Две-три ночи с недосыпом — и все, жизнь не мила.

До рождения детей была более терпеливой, молчала, сглаживала углы в любых ситуациях и конфликтах. Сейчас стала жесткой, если что-то для нас неудобно — отказываемся. Вдохновляют результаты детей в любом их занятии (учеба, каток, танцы). Радует, что это их выбор, стараются они сами. Сложнее всего планировать ежедневно их бешеную логистику, ведь беготни очень много.

Екатерина Ваняшина, 37 лет. Трое: 10, 8 и 1 год

— С рождением третьего стало меньше времени и внимания старшим. Накопилась усталость. Моя мама далеко, родители мужа много работают. Но справляюсь, муж помогает и поддерживает мои «выкрутасы». Пошла на онлайн курсы, чтобы переключаться. Увлекаюсь оцифровкой архивных книг.

Фото из личного архива Екатерины Ваняшиной

Я работала педагогом, но только когда стала мамой, поняла, как сложно бывает в простых бытовых ситуациях… Сложно иногда выносить плохое настроение, усталость маленьких людей.

Дети — друзья. И это радует. Их отношения между собой зависят от меня на 100%. Если я в ресурсе, меня никакие капризы не собьют… Но если не выспалась, устала, то все начинает катиться под гору. Справляюсь. Может, пока, может, вопреки (улыбается).

Светлана Литвина, 36 лет. Два сына 9 и 5 лет

— Оба сына футболисты, поэтому они ждут, когда можем пойти на поле и всей семьей гонять мяч. Выходные проводим на футбольных турнирах.

Они могут обниматься, а через пару минут драться. Ревности нет, только перед сном делят, с кем мама будет лежать рядом. Стараюсь объяснять, что они родные люди, и ближе у них никого нет.

С рождением второго больше бардака в доме; нет времени, чтобы успеть все. Но сложнее всего, когда детки болеют, особенно одновременно…

Думаю, что справляюсь. Хотя иногда кажется, что уже не вывожу… Время для себя стараюсь находить, но его немного.

Материнство изменило меня полностью. Появилось огромное чувство ответственности и огромная любовь к детям!

Мария Хомко, 34 года. Дочь 6 лет и сын 5 лет

— Дети готовы защищать друг друга, если кого-то из них обижают, но постоянно играть вместе не хотят — у старшей свои друзья и интересы, младший ей мешает.

Родителям нужно распределять свое время с детьми, помогать найти решение их конфликтов, иногда отвлечь одного, чтобы другой мог сделать то, что ему хочется. Если всего этого не делать, дети устают друг от друга и постоянно ссорятся.

Сложно, когда у обоих детей нет настроения, оба истерят, а у тебя нет сил, чтобы придумать решение их проблем, которые повторяются каждые 10 минут… Или когда болеешь всей семьей: нет сил встать, а надо всем помочь, накормить, компот сварить, дать лекарства и обнять.

Фото из личного архива Марии Хомко

Когда совсем сил не остается, мне нужна прогулка в одиночестве и просто побыть в тишине наедине с собой, без криков: «Мам, ну мам!».

Благодаря материнству стала больше ценить свободное время, учусь понимать, что важно, а что нет. Просить помощи — самое сложное.

Анна Сычёва, 36 лет. Сын 9 лет и дочь 5 лет

— Дети делятся секретами друг с другом, помогают, если появляются какие-то сложности, скучают, если расстаются больше, чем на один день.

Их отношения зависят от родителей: мы должны наблюдать, как они относятся друг к другу, в какой манере общаются, объяснять, если что-то сделали не так. Проводить как можно больше времени семьей. Хорошо помогает просмотр фильмов, спектаклей, чтение книг про отношения в семье.

После рождения дочери стало сложно находить время на хобби, спорт, на свое здоровье. Решение – занимаюсь совместно с детьми, занятия в зале заменила на ежедневные тренировки по 20 минут дома, ищу возможность как можно больше двигаться. Здоровье восстанавливаю пока урывками.

День ада — когда и я, и дети болели, а никого из близких рядом не было.

Не выгорать помогает интересная работа, друзья, возможность выбираться из дома и полностью сменить обстановку (театр, городские мероприятия, тусовки с друзьями). Бабушки помогают в этом.

Благодаря детям стала спокойнее, терпимее. Планирую время. Стараюсь потратить каждый день с пользой. Сложнее всего не спать до обеда, вдохновляет желание развиваться и не стоять на месте.

Ольга Шаталова, 38 лет. Трое: 4, 7 и 9 лет

— У меня дефицит времени, недосып. Все сложности преодолеваю порцией магния и валерьянки, что скрывать. Спать укладываюсь уже сама на тихий час. Дети подросли, им не надо, но маму жалеют и 15 минут ведут себя тихо в соседней комнате.

Фото из личного архива Ольги Шаталовой

Приходится быть супер менеджером, кухаркой, прачкой, спортсменкой, учительницей и культурным гидом, чтобы растить развитых детей. А иногда хочется побыть просто собой. Полное выгорание каждый квартал случается. Еле восстановлюсь — опять то каникулы, то больничные... Мне помогает спорт во всех видах. Одной. И подольше побегать, поплавать, покататься на веле.

Самые сложные дни — когда праздники или дни рождения детей. И даже мой. Все равно они считают — их праздник. Сбитые режимы, дети становятся распущенными, сплошной рог изобилия подарков, сладостей. Это расхолаживает, в режим войти трудно. Все устают. Мне нравятся будни куда больше.

Дети дружат, играют, зачастую мама им не нужна для их занятий. Друг друга защищают в школе. Отношения зависят от семьи.

Милые котики, когда спят. Сердце тает и радуется: все не зря.

Татьяна Богданова, 41 год. Двое, 14 и 16 лет

— Сложно было первое время: младший был совсем крохой, а старшей — два годика. Внимания, к которому так привыкла доченька, было уже меньше, уход за младенцем забирал много времени и энергии. Потом стало легче, ведь разница в возрасте небольшая, им стало вместе интересно.

Сейчас они в настольные игры играют с нами, общаются, обсуждают фильмы, игры. На даче мы их особо не видим — гуляют вместе, рыбачат, ягоды собирают.

Самым сложным днем с двумя детьми стал тот, когда поняла, что особой помощи от бабушек не будет. Он стал и самым замечательным — я приняла решение, что справимся сами. Так и получилось.

Фото из личного архива Татьяны Богдановой

Сейчас дети выросли, и хочется лишний раз с ними пообщаться. Когда дети — подростки, времени на себя гораздо больше.

Думаю, дети для нас выступают как учителя, которые указывают нам на наши хорошие и не очень черты.

***

Материнство круто меняет жизнь. Но после бессонных ночей, болячек из садика, подростковых протестов точно становишься мудрее и по-другому смотришь на жизнь.

Вы тоже мама или мечтаете ею стать? Напоследок ловите советы от наших героинь, и у вас все получится:

• детей заводи только с надежным вовлеченным мужем. Вывозить все одной маме неимоверно сложно;

• проси помощи;

• каждый ребенок уникален, даже если дети родились в одной семье — они разные. Главное — сохранить их индивидуальность и научить справляться со своими эмоциями.

• слушай свое сердце! Мама всегда знает как лучше для ее детей. Не пытайся из них слепить то, что не вышло из тебя;

• будь как можно ближе к своим детям, поддерживай их.



