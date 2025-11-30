Сегодня водителей в Петрозаводске проверят на трезвость

Рейд «Контроль трезвости» в Петрозаводске пройдет 30 ноября. Профилактическое мероприятие традиционно проводится в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, сообщает пресс-служба ГАИ столицы Карелии.

С начала года в Петрозаводске произошло 48 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в 11 из которых пострадали люди. Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети и т.д.

Материалы аудио- и видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.