Дождь и лужи: в Карелии прошли Олонецкие Игры Дедов Морозов

В Карелии состоялись Олонецкие Игры Дедов Морозов. В этом году на игрища приехали пять Дедов Морозов, сказочные герои, волшебники и российская Снегурочка. География участников в этом году такая: Карелия, Лодейное поле, Подпорожье, Верхние Важины, Татарстан.

В пятницу Деды Морозы показали свои «визитные карточки», а в Олонце зажгли новогоднюю ёлку.

Соревнования продолжились в субботу. На тропе Паккайне - это Карельский Морозец, который и принимает гостей из разных регионов России, - волшебники мерились силой, соревновались в меткости, а ещё играли в футбол.

На центральной площади Олонца развернулась ярмарка мастеров. Моржи из клуба «Виктория» показали, как нужно купаться круглый год. И нырнули в Олонку. И вынырнули. МЧС обеспечивало безопасность.

Погода совсем не зимняя, снег растаял, второй день в Карелии идёт дождь. Но, как сказал Паккайне, это горячие сердца растопили зиму.

Из-за смены погоды и дождя центральная площадь в Олонце, где проходил главный праздник всех дедов Морозов, превратилась в ледовое покрытие. Немного песчаной подсыпки осталось у сцены, но и ее почти смыло.

«Вы посмотрите, что творится на площади. Как будто у нас в Карелии первый раз такая погода. Площадь не убрали, теперь здесь просто каток. Невозможно пройти. Это позор!»,

- рассказала местная жительница Олонца. Впрочем, такое настроение было не у всех. Наши люди могут веселиться и радоваться в любых условиях.

А победителем ХХІІІ Зимнего фестиваля "Олонецкие игры Дедов Морозов" стал Дед Мороз из Петрозаводского президентского кадетского училища.