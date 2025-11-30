Собаки укрепляют иммунитет и снижают уровень стресса

Имеются научные доказательства пользы питомцев, в частности, они укрепляют иммунитет и снижают уровень стресса своих хозяев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Собаки не зря уже давно используются в самых разных сферах. Одни помогают незрячим людям, другие – поддерживают детей с нарушениями развития. Положительное влияние собак на нас доказано давно, есть многочисленные примеры, как питомец менял и здоровье, и психическое состояние людей в лучшую сторону»,

— сказал Голубев.

По его словам, многие будущие хозяева переживают, что от собаки в доме будет много грязи и микробов, опасных для здоровья. Однако таким образом наличие питомца помогает человеку сталкиваться с самыми разными раздражителями, что необходимо для формирования крепкого иммунитета. Многие учёные даже убеждены, что контакт ребёнка с собакой снижает риск развития у него в дальнейшем аутоиммунных реакций, отметил Голубев.

Он подчеркнул, что наличие собаки вынуждает человека хотя бы один раз в день, в зависимости от погоды, выходить гулять. Таким образом, хозяева питомцев вносят вклад в здоровье своих сердец, сосудов и опорно-двигательного аппарата.

«Любимая собака – один из лучших антидепрессантов, уверены кинологи. Совместные игры, прогулки, поглаживание питомца – всё это снижает уровень стресса. Причём это доказано наукой. Исследования показывают, что при контакте с питомцем у нас снижается кортизол, а вот гормоны, отвечающие за удовольствие и счастье, напротив, растут»,

- рассказал президент РКФ ещё об одном положительном влиянии собак на своих хозяев.

Кроме того, по его словам, собаки учат ответственности. Так, появление щенка в доме должно быть важным и серьёзным обдуманным и взвешенным шагом.