Жители поселка в Карелии просят власти отремонтировать дорогу

215 жителей карельского поселка Кааламо подписали обращение к Главе республики, в Минтранс, «Управтодор» и депутату Законодательного собрание Карелии Лиминчуку. Люди просят отремонтировать автодорогу Рускеала—Кааламо, которая уже много лет находится в ужасающем состоянии.

Эта грунтовая дорога имеет статус региональной. Но для жителей поселка она является, по сути, дорогой жизни. По дороге проходит школьный маршрут из Кааламо в Рускеала и Пуйккола, рейсовый маршрут «Кааламо-Сортавала», «скорая помощь» доставляет пациентов, едут другие экстренные службы. Также постоянно идёт движение большегрузной техники, ведь рядом работают карьеры и лесозаготовители.

В п. Рускеала нет железнодорожной станции, поэтому граждане приезжают на железнодорожный вокзал в п. Кааламо. Недавно в п. Кааламо открыли прекрасную современную модульную библиотеку, но из-за некачественной дороги воспользоваться ее услугами в полной мере не могут жители близлежащих населенных пунктов.

По данным Карелиястат на 01.01.2024 г. численность жителей п. Кааламо составляет 885 человек, п. Рускеала – 443 человека. Это если считать постоянно проживающее население, но сюда надо прибавить и многочисленных туристов, и гостей - все они страдают от такой дороги.

«Из-за плачевного (бедственного, ужасного) состояния региональной автомобильной дороги «Рускеала-Кааламо» личный транспорт граждан постоянно выходит из строя, предприниматели устанавливают огромные цены на товары в магазинах п. Кааламо, ссылаясь на плохую дорогу и сложности в доставке товара, многочисленные туристы, следуя по дороге на базы отдыха, также недовольны ее качеством и отражают это в отзывах и комментариях»,

- пишут жители поселка в обращении.

Когда 2019 году на странице в социальной сети Глава Республики Карелия написал о подготовке документации на реконструкции дороги, местные жители восприняли эту новость с огромным воодушевлением. Они и теперь не теряют надежды. Правда, надеются уже не на полноценную реконструкцию, а хотя бы на то, что пять с половиной километров злополучной дороги будут покрыты асфальтом.