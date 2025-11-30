Мошенники обманули жительницу Костомукши под кощунственным предлогом

42-летняя жительница Костомукши стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Обратившись в полицию, женщина рассказала, что некоторое время назад потеряла сына. На днях ей по телефону сообщили, что он удостоен награды, за которую она может получить денежную компенсацию. Собеседница попросила назвать код, поступивший на телефон, якобы для регистрации в электронной очереди. Костомукшанка продиктовала цифры и уточнила, какие документы необходимо принести.

Чтобы проверить информацию, она обратилась в военный комиссариат – там сведений о награде не оказалось. Тогда женщина направилась в банк и в целях безопасности попросила перевести все свои денежные средства на новый счет.

Вскоре ей поступил звонок якобы из Роскомнадзора. Там поинтересовались, поступали ли ей звонки от мошенников, после чего к беседе подключился сотрудник «Федеральной службы по надзору в сфере связи и коммуникаций». Он сообщил, что её сбережения попали в руки аферистов, и велел ждать звонка от «следователя».

Представитель «правоохранительной структуры» перезвонил через мессенджер. Он запретил кому-либо рассказывать о произошедшем и пригрозил обыском. Женщина узнала, что после того, как она сходила в банк, с её счета пытались снять денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Под руководством «следователя» она обналичила все свои денежные средства и перевела на неустановленный счет. Сумма ущерба составила почти миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело.