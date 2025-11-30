В России готовятся к блокировке WhatsApp

В России могут полностью заблокировать мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), сообщает Интерфакс.

«Мессенджер будет полностью заблокирован в России, если не выполнит требования законодательства РФ»,

— отмечает издание.

Сообщается, что сейчас Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В многих регионах граждане уже жалуются на сбои в мессенджера.