30 ноября 2025, 13:25
В России готовятся к блокировке WhatsApp
Последовательно вводятся ограничительные меры на работу мессенджера
В России могут полностью заблокировать мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), сообщает Интерфакс.
«Мессенджер будет полностью заблокирован в России, если не выполнит требования законодательства РФ»,
— отмечает издание.
Сообщается, что сейчас Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В многих регионах граждане уже жалуются на сбои в мессенджера.