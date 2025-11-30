СМИ: Россияне хейтят певицу Долину

Россияне стали «отменять» Долину и сдавать билеты на её концерты, сообщает телеграм-канал «База». Пишут, что только во Владивостоке за один день освободилось несколько сотен мест на её концерты. Так же, по информации «Базы», «Бургер Кинг» перестал доставлять еду к дому артистки, а ресторан «Кафе Пушкинъ» убрал анонс её новогоднего выступления. Причиной стал скандал с квартирой, которую Долина вернула через суд, но не вернула за неё деньги.

Причиной скандала стало судебное решение о квартире, которую Долина продала мошенникам, но затем через суд вернула себе. Покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег. При поддержке судов по этой схеме мошенники по всей стране начали обманывать покупателей квартир на вторичном рынке.

Окружение Долиной называет все происходящее бот-атакой. Как сообщает телеграм-канал «Свита короля», певица считает, что гневные комментарии в соцсетях пишут проплаченные боты.

«Лариса говорит, что просто кто-то из недоброжелателей воспользовался ситуацией»,

— сообщил источник из окружения певицы.

Между тем, по сообщениям СМИ, покупательница квартиры Долиной тоже не собирается сдаваться и планирует обжаловать судебное решение.