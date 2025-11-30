Жулики рассылают водителям фейковые SMS о штрафах

Водители стали часто получать подозрительные SMS-сообщения, которые якобы приходят от госструктур, сообщает Njcar. В сообщениях пишут о «штрафе от ГАИ», пугают скорыми разбирательствами и требуют заплатить прямо сейчас.

Схема работает просто. Преступники пытаются подражать знакомым сервисам: ресурсам ГИБДД, сайту Госуслуг. Присылают сообщение о якобы зафиксированном нарушении и предлагают «быстрый платеж». Ссылка ведёт на поддельную страницу, сделанную так, чтобы глаз ничего не заподозрил. Там могут попросить номер карты, код подтверждения, вход в аккаунт или перевод через СБП. Всё, что человек вводит, сразу попадает в руки мошенников.

Это ловушка для тех, кто спешит. Внимательный человек заметит признаки подделки. Но это надо остановиться, подумать, рассмотреть, проверить…

Если вы всё же нажали на ссылку и успели что-то ввести, медлить нельзя. Лучше сразу закрыть страницу, прекратить переписку и ничего не скачивать. Если логин и пароль уже попали в форму на таком сайте, нужно как можно быстрее поменять их в сервисах, где вы ими пользуетесь: Госуслугах, почтовых ящиках, банковских приложениях.

Если мошенники успели втянуть вас в свою схему, первым делом нужно перекрыть им дорогу ко всем вашим сервисам. Поставьте вход с дополнительным подтверждением: кодом через СМС, пуш-уведомлением. Такой шаг моментально усложняет любой чужой доступ.

Но самое срочное - это звонок в банк. Если вы ввели реквизиты или оплата уже ушла, ждать нельзя ни секунды. Сотрудник банка сможет остановить операцию, заморозить карту и подсказать дальнейшие действия.