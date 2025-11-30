Зима где-то потерялась: впереди еще один хмурый осенний день

Завтра по Карелии ожидается облачная погода без заметных прояснений. Возможны небольшие дожди.

Ночью температура воздуха не опустится ниже нуля. Днем ожидается +2, +3 градуса.

Ветер Южный, Юго-Западный 3—4 метра в секунду, с порывами до 10. Магнитное поле спокойное.

В Петрозаводске, облачно, днем +2, +3 градуса, к вечеру вероятен небольшой дождь.

Выезжающих на автомобиле на работу в Санкт-Петербург встретит хмурая погода без осадков. Температура ночью на трассе не опустится ниже нуля, гололедицы не предвидится, однако в это время года нужно сохранять бдительность, особенно при резких маневрах. Видимость на дороге в районе Свири и Лодейного Поля – около 10 километров.

В Санкт-Петербурге утром +2, днем +4, во второй половине дня возможен небольшой дождь.

Не забудьте залить в бачок «омывайку» - без нее и в Петрозаводске, и в Питере будет трудно.