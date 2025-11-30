За 9 месяцев 2025 года исследованы 264 пробы рыбной продукции

За девять месяцев 2025 года были проведены проверки в отношении 54 хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот рыбной продукции, проверены 166 объектов, в том числе 2 предприятия по переработке рыбной продукции, сообщает Управление Роспотребнадзора по Карелии.

Нарушения обязательных требований к продукции выявлено в 5 объектах, в том числе такие как: реализация рыбной продукции с истёкшими сроками годности; нахождение в обороте продукции без информации для потребителя; нарушение требований к маркировке рыбной продукции.

Исследованы 264 пробы рыбной продукции по показателям качества и безопасности. В исследованных образцах рыбной продукции превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, радионуклидов не выявлено.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы в 2 пробах рыбной продукции выявлено превышение содержания консерванта бензойной кислоты. Удельный вес несоответствующих проб по микробиологическим показателям составил 3,8 %, что находится на уровне аналогичного периода 2024 года (3,8 %).

В ходе контрольных (надзорных мероприятий) было приостановлено действие декларации на соленую рыбную продукцию. По результатам Управлением и судом вынесено 2 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа на сумму 60 000 руб и 1 постановление в виде предупреждения.