Психотерапевт научила отличать голод от желания заесть проблемы

Психотерапевт Арменуи Аракелян рассказала в разговоре с «Лентой.ру», как отличить истинное чувство голода от желания заесть стресс и проблемы.

Эксперт объяснила, что физический голод начинается с неприятных ощущений в центральной части живота и постепенно нарастает. Если человек не поест, неприятные ощущения будут усиливаться вплоть до головокружения и тошноты.

Эмоциональный же голод проявляется иначе.

«Он внезапный, требовательный, импульсивный. Он отличается от физического выбором еды. Если человек действительно голоден, он готов съесть все что угодно. Если же хочется шоколада, сладкого, мучного, продукты с усилителями вкуса или фастфуд, а гречка или овощи не привлекают, речь идет о желании заесть эмоции»,

— предупредила психотерапевт.

Кроме того, по ее словам, после приема пищи при истинном голоде появляется чувство насыщения и удовлетворения. При эмоциональном же еда проглатывается бездумно: человек ест так быстро, что не замечает вкус, а после очень короткого периода удовольствия вновь чувствует голод и чувство вины за съеденное.

Так что провести разницу между двумя видами голода несложно. Если вам вдруг внезапно и сильно захотелось съесть гамбургер или шоколадку, представьте себе тарелку с гречкой. Если при этом чувство голода не прошло – то, видимо, оно истинное. А если испарилось – это, возможно, был просто эмоциональный всплеск.