30 ноября 2025, 19:59
Карельские медики объединились для помощи фронту
При городской поликлинике № 3 в Петрозаводске был создан женский совет, вошедший в состав городского совета женщин
Ольга Романенко. Фото: «Республика» / Сергей Юдин
Женский совет был создан в марте 2025 года. Сегодня это небольшая, но активная команда из 11 человек — медсестер, врачей и администраторов. Председатель женского совета - главный врач поликлиники Ольга Романенко. Организация активно участвует в акциях в поддержку участников СВО и членов их семей. Совет женщин при поликлинике помогает в сборе медикаментов, средств личной гигиены и первой необходимости, а также материальной помощи. Опыт женского совета поликлиники № 3 показывает: когда сотрудники объединяются ради общей цели, их усилия приобретают новый смысл и масштаб. Подробнее о деятельности наших смелых женщин читайте в материале «Республики».