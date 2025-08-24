Россиянам назвали полезные для сердца продукты

Для здоровья сердца нужны продукты, богатые калием. Также врачи посоветовали ввести в рацион овощи и фрукты на ежедневную основу, поделилась «Lenta.ru».

Эксперты перечислили, какие продукты, богатые калием, рекомендуется употреблять: бананы, орехи, картофель и зелень. Дважды в неделю нужно готовить жирные сорта рыбы, например скумбрию, лосося или сардины. Нежирное красное мясо в рационе должно присутствовать, но его употребление не должно превышать двух раз в неделю.

Также врачи обозначили суточную норму соли. Она составляет не более пяти граммов. Особенно важно следить за количеством соли в рационе для людей с гипертонией.