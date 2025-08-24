Мужчина расплакался в магазине и попросил отвезти его к маме

В Вологодской области мужчина зашел в магазин и устроил истерику. Владелица магазина вызвала полицию и скорую помощь, которая установила: он был под воздействием наркотиков. Мужчину обязали заплатить административный штраф, сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

40-летний наркоман работал в этом магазине. В один из вечеров он зашел внутрь, начал рвать на себе одежду, наносить травмы и громко кричать, просить съездить к его матери. Испуганная владелица магазина вызвала службы, которые успокоили мужчину и диагностировали наркотическое опьянение.

В суде правонарушителя обвинили по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ - потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Мужчина признал свою вину. Его обязали заплатить административный штраф в размере 4 тысяч рублей и пройти диагностику в местном наркодиспансере.