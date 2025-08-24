Рабочая неделя начнется мрачно

Завтра на территории Карелии будут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха не превысит отметки +19°С, сообщает Карельский ЦГМС.

Также в Карелии ночью и утром может быть туман. В течение дня погода будет облачной, ночью с прояснениями.

В столице днем могут пройти кратковременные дожди. Температура будет варьироваться от +6°С до +16°С. Также синоптики отметили, что атмосферное давление будет мало меняться.