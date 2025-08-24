В Москве в детском магазине прогремел взрыв

В Москве на Лубянке в Центральном детском магазине прогремел взрыв: это взорвался баллон с гелием для шаров на третьем этаже. Пострадало три человека, сообщает РИА Новости.

Три человека пострадало, двоих госпитализировали, одному оказывают помощь прямо на месте. Пострадавшие - 55-летний мужчина и две женщины, 53-летняя и 40-летняя. Также экстренные службы сообщили о гибели одного человека.

Разрушений нет, остальных посетителей магазина эвакуировали. На месте работают экстренные службы. Предположительная причина взрыва – неисправное техническое оборудование.