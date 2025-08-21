В Петрозаводске продолжается «война» после установки нового домофона

Текст, фото: Елена Малишевская

Бурную дискуссию в паблике «Перевалка NEWS/Петрозаводск» вызвала статья сайта «Петрозаводск говорит» о доме № 4Б по улице Зеленой, в подъезде которого управляющая компания установила новый домофон. Около сотни сообщений за несколько дней, причем пишут не только жильцы этого конкретного дома. Тема животрепещущая, поэтому мы решили к ней вернуться. Тем более, что к нам в редакцию пришла председатель совета дома № 4Б по улице Зеленой Лариса Григорьевна Буева и рассказала много интересного.

Вкратце напомним историю: в 2015 году собственники многоквартирного дома по адресу ул. Зеленая, 4Б собрали средства и установили домофоны в двух подъездах, устройства были включены в состав общедомового имущества. На тот момент дом обслуживала управляющая компания «Сервис». В 2018 году УК сменилась - дом перешел в управление «Карельской лифтовой компании». Летом 2025 года сотрудники этой управляющей компании демонтировали домофон в первом подъезде и поставили новый «Умный домофон» от компании «Ситилинк». Согласно договору, подписанному от лица жильцов дома директором УК Челпановым С.С., - на условиях аренды. То есть у людей забрали их имущество, поставили чужое, и им же за это предложили платить 120 рублей в месяц с каждой квартиры.

Директор «Карельской лифтовой компании» Сергей Челпанов, к которому мы обращались за комментариями при подготовке предыдущего материала, утверждал, что все было сделано по закону: проведено собрание, заполнены бюллетени, больше 80 процентов жильцов первого подъезда проголосовали за установку «Умного домофона». Председатель совета дома Лариса Буева принесла документы, из которых следует, что из 45 квартир 13 проголосовали за установку нового домофона, 13 против, жильцы 19 квартир не голосовали вообще. Откуда взялись 80 процентов?

«Было несколько вопросов, вынесенных на голосование - по тарифам и других, так вот за них действительно было большинство. Управляющая компания просто «подмахнула» результаты, сложив цифры»,

- рассказала Лариса Григорьевна.

Жильцы дома были изумлены, с какой скоростью был установлен «Умный домофон» от компании «Ситилинк». Решения действительно острых, наболевших проблем порой приходится ждать долго, а тут глазом не успели моргнуть - стоит новомодное устройство. Ключи от домофона кинули в почтовые ящики, один из жильцов подъезда долго не мог попасть к себе в квартиру.

«Период дач - многих не было дома. Приезжает мужчина домой и не может зайти в подъезд. Звонил соседке, она на своей даче. Так вот она оттуда заходила в приложение и открывала ему дверь»,

- вспоминает Лариса Буева.

Сама председатель совета дома живет во втором подъезде, где пока еще стоит старый домофон.

«Меня удивили слова директора УК про «борьбу между старым и новым поколением». Это наше имущество! И мы будем за него бороться! Во втором подъезде еще меньше жильцов проголосовали за установку «Умного домофона» - всего 11 квартир»,

- подчеркивает Лариса Григорьевна.

Дискуссия в паблике «Перевалка NEWS/Петрозаводск» идет на повышенных тонах: кто-то защищает управляющую компанию и доволен новым домофоном, кто-то уверен, что корыстная схема налицо - якобы в ООО «Ситилинк» работает родственник директора «Карельской лифтовой компании». К обсуждению подключились и жильцы других домов, они предупреждают, что зимой «Умный домофон» будет работать плохо.

«Ситилинк! У нас в доме появилась приверженица этой компании. Созвала вместе с представителем «Ситилинка» двух пенсионеров, а они знать не знали, чем дело пахнет, и собрание состоялось. Пенсионеры даже не знали, что надо скачать приложение, что оплата выше. Короче, была война. В итоге только наш подъезд отстоял свое право. А остальные от балды наставили своих подписей, все думают, что шуточки шутят, и оказались обладателями домофона. К сведению, в мороз не очень работает»,

- пишет петрозаводчанка Светлана Готовецкая.

О том, что управляющая компания все сделала правильно и по инициативе жильцов первого подъезда, в нашу редакцию написала одна из жительниц дома №4Б по улице Зеленой.

«С нашей подачи было собрание по поводу домофона. У нас есть инициативный собственник с восьмого этажа, который уже много лет хотел поднять вопрос об установке камер на первом этаже. А мы на стенде увидели рекламу «Ситилинк» с предложением установки домофона и трех камер к нему. Сообщили соседу. Он и обратился в УК с этим предложением. Наши некоторые жильцы начали бунтовать, что за ними собрались следить, что 120 р в месяц - это огромные деньги. В итоге кворум удалось собрать только по вопросу домофона, с камерами не вышло. Несогласные собственники кричат о неправомерности только потому, что именно они были против. Они не знают, что такое кворум, и объяснять им это бесполезно. У нас и правда есть запойные соседи, которые уже месяц не просыхают. К ним ходят толпы пьяных и мы переживаем и за себя, и за детей, которые выходят гулять. Я просто хотела показать другую точку зрения собственников данного подъезда. УК ничего самостоятельно не предлагала, это действительно инициатива жильцов».

Девушка попросила не «светить» ее имя - мнение высказала, но на условиях анонимности. Это говорит о том, что коммунальная война идет не только между жильцами дома и управляющей компанией, но и между соседями. Вот такую кашу заварила «Карельская лифтовая компания».

Напомним, что один из жильцов дома №4Б по улице Зеленой написал заявление в полицию. Он усматривает в действиях управляющей компании признаки уголовного преступления, описанного в статье 159 УК РФ: хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Пока реакции от правоохранительных органов не поступало.