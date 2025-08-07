«Нам навязали услугу»: жители Петрозаводска против "умного" домофона

Текст, фото: Елена Малишевская

В подъезде дома № 4Б по улице Зеленой управляющая компания установила новый домофон. Для пользования им, как рассказывают жильцы дома, нужно скачать приложение и платить в два раза больше, чем за старый домофон, который исправно работал. Более того, петрозаводчане считают, что сама установка новомодного устройства прошла с нарушением закона. Несогласные с произволом управляющей компании жильцы дома написали заявление в полицию.

В 2015 году собственники многоквартирного дома по адресу ул. Зеленая, 4Б собрали средства и установили домофоны в двух подъездах, устройства были включены в состав общедомового имущества. На тот момент дом обслуживала управляющая компания «Сервис». В 2018 году УК сменилась - дом перешел в управление «Карельской лифтовой компании». В 2025 году сотрудники этой управляющей компании демонтировали домофон в первом подъезде и поставили новый «Умный домофон» от компании «Ситилинк». Согласно договору, подписанному от лица жильцов дома директором УК Челпановым С.С., - на условиях аренды. То есть у людей забрали их имущество, поставили чужое, и им же за это предложили платить 120 рублей в месяц с каждой квартиры.

«Это произвол. Нам навязали услугу, нас не спросив»,

- говорят жильцы дома.

В нашу редакцию прислали бюллетень общего собрания, в котором председателем и секретарем собрания значится директор «Карельской лифтовой компании» Сергей Челпанов, а членами счетной комиссии - Пономарева А.А. и Кузнецова А.А., сотрудницы этой же УК. Действительно, выглядит все так, что в управляющей компании сами с собой посовещались и сами приняли решение об установке нового домофона.

«Собственники помещений к организации и подсчету результатов голосования не допускались. Итоговый протокол общего собрания с результатами голосования до сведения собственников посредством размещения на информационных стендах в подъездах дома не доводился»,

- говорится в заявлении в полицию от имени жильцов дома.

Директор УК «Карельская лифтовая компания» Сергей Челпанов утверждает, что все было не совсем так. По его словам, к ним с заявлением о желании установить «Умный домофон» обратился один из жильцов дома. Дескать, есть «неблагонадежные» соседи, к ним ходят «сомнительные» гости, нужна дополнительная защита, с видеокамерой. Если поступила заявка, даже от одного человека, нужно спросить всех: а хотят ли они? И если большинство хочет, значит решение принято.

«Сначала мы хотели провести очное общее собрание, но не было кворума. Тогда решили опросить заочно - закон это позволяет. Так вот больше 80 процентов жильцов первого подъезда проголосовали за установку «Умного домофона»,

- рассказал директор УК.

От жильцов дома мы слышали жалобу на то, что представителям старшего поколения трудно пользоваться новым устройством: не у всех бабушек есть современные телефоны, а значит, они не могут скачать приложение. Сергей Челпанов заявил, что это вовсе не обязательно.

«Мы всем жильцам подъезда раздали ключи от нового домофона - по два на квартиру. Можно просто пользоваться «таблеткой» и платить в месяц 60 рублей - это на три рубля больше, чем за обслуживание старого устройства. При этом бабушка может в любой момент зайти к соседу и посмотреть в приложении видео - если возникла такая необходимость».

На двери во второй подъезд до сих пор стоит старый домофон, хотя в управляющей компании утверждают, что 90 процентов жильцов тоже хотят поставить новый.

«Идет борьба между старым поколением и новым. Мы хотим, чтобы все успокоились, тогда поставим и во втором подъезде»,

- рассказал директор УК Челпанов.

Жильцы дома такую заботу о себе, похоже, не оценили. Они даже усматривают в действиях управляющей компании признаки уголовного преступления, описанного в статье 159 УК РФ: хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

«Собственники МКД не предоставляли полномочия директору «Карельской лифтовой компании» для подписания договора от имени собственников помещений с ООО «Ситилинк» на обслуживание системы «Умный дом»,

- говорится в заявлении в полицию.

Правомерны ли были действия управляющей компании, была ли в них только забота о гражданах, или к ней присовокупились корысть и желание продвинуть продукт дружественной компании - в этом теперь будут разбираться правоохранительные органы.