МЧС назвали причину возгорания в торговом центре Петрозаводска

В торговом центре "Лотос Plaza" произошло короткое замыкание в электрическом щитке. Сейчас возгорание и его последствия устранены, сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

Из-за короткого замыкания начался пожар и задымление. В здании сработала противопожарная система, и людей оперативно вывели из здания. Сейчас пожар ликвидирован, все помещения проверены.

Также в пресс-службе отметили, что пострадавших нет. Подразделения МЧС Карелии вернулись в депо.