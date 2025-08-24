24 августа 2025, 14:35
МЧС назвали причину возгорания в торговом центре Петрозаводска
МЧС Карелии объяснили, почему посетителей "Лотос Plaza" эвакуировали
Фото: МЧС Карелии
В торговом центре "Лотос Plaza" произошло короткое замыкание в электрическом щитке. Сейчас возгорание и его последствия устранены, сообщила пресс-служба МЧС Карелии.
Из-за короткого замыкания начался пожар и задымление. В здании сработала противопожарная система, и людей оперативно вывели из здания. Сейчас пожар ликвидирован, все помещения проверены.
Также в пресс-службе отметили, что пострадавших нет. Подразделения МЧС Карелии вернулись в депо.