Владельцев джипов обязали скинуться на оборонную промышленность

Занятная инициатива вызвала противоречивые отклики общественности ровно 20 лет назад. До 2001 года в России подлежали мобилизации только люди. Но вот – было решено, что в случае начала военных действий мобилизуют еще и транспортные средства повышенной проходимости. Такое решение приняли в главном управлении ГИБДД МВД России. Для этого в военных комиссариатах предлагалось ставить подобные машины на учет. Что из этого вышло – смотрите в этом примечательном репортаже.

Согласно указу, хозяева отечественных грузовиков, прицепов, автокранов, автобусов, Нив, УАЗиков, тяжелых мотоциклов и прочих «тяжеловесов» были обязаны зарегистрировать их в военкоматах. А организации должны были поставить на учет еще и тяжелую технику импортного производства. В частности – машины класса «джип». Военком РК Сергей Веревкин не видел в этом ничего странного: «Учет – это же обычное явление. Как любая рачительная хозяйка, так и государство – оно учитывает те средства, которыми располагает. Наверное, это правильно».

Порядок регистрации техники – добровольно-принудительный. Подвергать учету планировали не только свежекупленные автомобили, но и «бывшие в употреблении» - при смене владельца или любых других регистрационных действиях. В случае начала военных операций эта зарегистрированная техника отправится на поля сражений – так, вероятно, должно было произойти по мысли тогдашних руководителей правоохранительной структуры.

«Для этого и делается этот учет. Потому что на нужды обороны эта техника будет изъята из обращения и отправлена в Вооруженные силы по планам поставок»,

- сообщил Веревкин.

По мнению владельцев машин повышенной проходимости, подобный Указ – свидетельство беспомощности Военно-промышленного комплекса России. «Все годы наша страна делала только военную технику. А тут они пришли к тому, что нету у них ничего. Уже до нашего добрались, до народного», - сказал Владимир из джип-клуба. Получалось, что свой автомобиль человек содержит для армии и в любой момент рискует с ним расстаться. Владельцы техники были с этим в корне не согласны.

«Почему я должен отдать свое? На что зарабатывал сам», - удивлялся Михаил из джип-клуба. «А если речь идет об очень дорогих машинах? Тойоты Лэндкрузер, например. Разве хозяин, который купил за очень большие деньги такую машину, за 50 тысяч долларов, отдаст ее на боевые действия? Чтобы ее там на мине подорвали», - недоумевал Сергей. Хозяева машин не сомневались, что никакой компенсации за изъятую технику они от государства не получат. А потому добровольно регистрировать технику в военкомате никто из них не собирался. Хозяевам джипов оставалось надеяться на то, что воевать ни с кем страна не собирается. Но на всякий случай они предупредили, что намерены отстаивать свое право на собственность в Конституционном суде.

Реформа российского образования ровно 20 лет назад напрямую коснулась столицы Карелии. Уже тогда в Петрозаводске существовал первый и пока единственный детский сад, где малыши воспитывались по системе известного врача и педагога рубежа 19-20 веков Марии Монтессори. Эту систему педагогический коллектив 99-го детского объединения начал осваивать еще в конце 90-х годов. Теперь, когда появился опыт работы во всех возрастных группах, в качестве чистоты эксперимента, была набрана нулевая. Таким образом, малыши, которым было по два года, должны были пройти все этапы обучения – от первой до последней ступени. Система Монтессори в нашей стране была мало кому знакома. И выступала, скорее, как альтернативная привычной педагогике Яна Каменского. Поэтому можно только догадываться, насколько сложно было коллективу добиться, чтобы власти отнеслись с пониманием к малознакомой системе образования, в которой было много непривычного.

«Отсутствие классно-урочной системы. Ребенок находится в свободном выборе. Он на основании своей внутренней мотивации выбирает ту деятельность, которая для него сейчас является наиболее актуальной», - пояснила Екатерина Скорина заместитель заведующей детсада №99.

В этом садике детям все было доступно и ничего не запрещалось. Это та самая развивающая среда, которая помогает ребенку определить, какая деятельность ему действительно по душе. Он может быть художником, музыкантом, математиком. Но он выбирает это сам, полагаясь не на волю взрослого, а на свое желание.

В старших группах – то же самое. В этот день дети открывали новую букву алфавита. Здесь знакомились с такими предметами, как русский язык и математика, английский язык, география, даже астрономия. Причем, каждый ребенок делает это в интересной именно ему форме. Большая роль в системе воспитания Монтессори отводится домоводству, дети стирали и гладили. За бытовыми занятиями они быстрее развивались и осваивали этот мир. Кстати, воспитатель в любой группе скорее – друг, а не наставник.

«Позиция по отношению к ребенку – не сверху, а наравне. То есть выступают деловые, толерантные отношения между взрослым и ребенком. Второе: уважать его как личность. То есть учитывать его мнение, его интересы. Его состояние души», - сказала Татьяна Микелис, педагог детсада. У Монтессори есть прекрасный девиз: Помоги мне это сделать самому! Ради этого и существовала уже более ста лет система Монтессори.

Таким было 14 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.