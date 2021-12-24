«Дорогой жизни» назвали жители маленького поселка Карелии новый мост

Сегодня предлагаем вам посмотреть репортаж о событии, которого ждало не одно поколение города Кемь. А произошло оно ровно 20 лет назад! В 1998 году во время предвыборной кампании Сергей Катанандов дал слово своим избирателям построить мост через реку Кемь. И вот – мост был построен.

Проехав по территориям Кемского, Калевальского и Лоухского районов на микроавтобусе, журналисты убедились – а неплохие дороги в глубинке Карелии. А в самой Кеми слова благодарности в адрес Дорожного комитета РК приходилось слышать еще чаще в те годы. Еще бы! Ведь про новый мост через реку Кемь мечтали давно. Радость на церемонии была неподдельная, а благодарность – искренняя. Жители поселка Гайжево первыми прошли по мосту, с хлебом-солью, пирогами и блинами. Они жили как раз за мостом, и до Кеми теперь им было рукой подать. Вообще, после 1998 года было построено несколько знаковых мостов в республике.

Глава правительства выполнил наказ избирателей. 150 тонн металлических конструкций удерживались над рекой. Длина моста составила 180 метров. Жительница Гайжево Галина Киселева сказала: «Для нас это настоящий праздник. Который мы ждали – четыре-пять поколений ждали этот мост. Я когда первый раз прошла по мосту (он еще не был полностью готов), я просто заплакала на том берегу. Потому что мы, гайжевцы, знаем, что такое ходить по банам. По обледенелым банам, осенью, держась за обледенелые перила. А когда речка встает – просто прыгать по льдинам. Когда спускается вода до самого того берега, и нужно обходить километра три эту воду. Так что для нас это – дорога жизни!»

Тогда в поселке Гайжево жило более трехсот человек. А летом вместе с дачниками насчитывалось до тысячи человек. Там работали и школа, и Дом культуры. Председатель правительства передал работникам Дома культуры музыкальный центр в подарок. В Карелии, где сто тысяч рек и озер, мост часто является дорогой жизни. В 2001 году Дорожный комитет республики сдал в эксплуатацию семь мостов.

Телеканал «Ника Плюс» продолжил свой проект, в котором охотно приняли участие петрозаводчане. Они приглашали журналистов домой, чтобы рассказать о любимых елочных игрушках. Некоторые были по-настоящему удивительны и трогательны.

В далекие военные годы, несмотря на голод и разруху, люди ждали волшебной новогодней ночи. И чудеса случались. «Приближался Новый год 1942-го года, - рассказала Надежда Тухкина. – О встрече праздника, конечно, не было и речи». Но по-другому думали военные из штаба Седьмой армии, который в то время стоял в селе Алеховщина, где жила мама Надежды Сергеевны с маленькими детьми.

«Военные принесли елку. Не просто маленькую елку. А огромную, до самого потолка. И принесли откуда-то целую коробку новогодних игрушек. И когда дети проснулись, их ожидало настоящее чудо». Чудом стала эта елка не только для детей: «В дом набилось столько народу, как рассказывала мама, что просто невозможно было пройти. А люди все шли и шли. Шли военные – просто посмотреть на Новогоднюю елку. А потом уходили в бой». Вот уже шестьдесят (на тот момент) лет бережно хранились в доме у Надежды Тухкиной те самые новогодние игрушки: «И все эти шестьдесят лет елка каждый год стояла в нашем доме. Обязательно большая, до потолка».

Семья другой петрозаводчанки Ирины Николаевны Хариной в годы войны была эвакуирована в Пудож: «И в Пудоже, несмотря на страшный голод и всё, мы все равно маленькую елочку ставили. Обязательно». Среди игрушек Ирины Николаевны сохранился заяц, купленный в то время: «Это была единственная игрушка, которую мы смогли купить в Пудоже, в эвакуации, во время войны. И я этого зайца храню». Сохранилась у Ирины Николаевны и игрушка ее родителей, купленная еще в довоенное время. Тогда же ее мама увлеклась изготовлением игрушек из ваты. В том числе новогодних. И эти игрушки, уже изрядно потрепанные, все равно каждый год украшали елку на радость детям: «Мы храним это, как память о маме. Для нее это составляло очень много». И после войны жить было непросто. Но Новый год оставался тем праздником, когда ждали чудес или пытались сделать их сами.

«Мне тогда было пять-шесть лет», - вспоминал Владимир Евсеев, который тогда решил удивить взрослых и сам отправился в лес за елкой. Он выбрал самую пушистую, не очень большую елку, отряхнул от снега, срубил и приволок ее домой. Взрослые посмеялись. Оказалось, что маленький Володя срубил не елочку, а сосенку. В память о том курьезном случае хранил Владимир Николаевич корзиночку с фруктами: «Это дорогая для меня память. Это детство. Красота в ней сохранилась, правда?»

В новом веке стало модно украшать елку только шарами. А раньше чего только нельзя было встретить на ее пушистых ветках! Крепились игрушки с помощью жестяной прищепки. В старом чемодане в семье Камышенко сохранилось много разных елочных украшений. Но особой любовью школьника Артема пользовался аист: «Он так сделан… труднее всех было его сделать. У него очень много деталей. Клюв немного стерся… Думаю, он самая старая игрушка». Аиста Артем ставил обычно на самое видное место – рядом с Дедом Морозом.

«Мы всем гостям его показываем, говорим, что это наша реликвия. Это от наших бабушек и дедушек осталось». И Дед Мороз был немолод, он встречал праздник в этой семье с 1961 года: «Елка уже сколько раз его видела! Думаю, они сдружились уже».

Новый год все ближе! А вы уже развернули игрушки? Пишите в комментариях!

Таким было 24 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.