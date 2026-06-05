Организаторы рассказали о безопасности на фестивале «Воздух Карелии»

Полиция, дружинники, волонтеры и медики будут дежурить в дни фестиваля в Песках

фото организаторов фестиваля

На этой неделе в Петрозаводске откроется музыкальный фестиваль «Воздух Карелии» (0+).

Организаторы мультиформатного семейного фестиваля уделяют повышенное внимание к мерам безопасности. За порядком следят сотрудники службы безопасности, правоохранительных органов, а также волонтеры.

Площадка фестиваля в Песках, палаточный лагерь и прилегающие зоны взяты под видеонаблюдением. Всех гостей на входе досматривают. По периметру площадки дежурит полиция и добровольные дружины.

Организаторы подчеркивают, что хотя такой усиленный контроль и может замедлить вход на фестиваль, но это необходимо для комфортного и безопасного нахождения всех гостей на «Воздухе Карелии».

На территории фестиваля также будут функционировать медицинские пункты, куда гости смогут обратиться за необходимой помощью.

Ранее территорию фестивальной площадки и палаточного лагеря обработали против клещей. Музыкальный фестиваль пройдет с 11 по 14 июня.