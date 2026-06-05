 Перейти к основному содержанию
8 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

Бесплатные лекарства «скончались» раньше пациентов

Шокирующие подробности распределения в Карелии льготных препаратов
Карелфарм
фото: Антонина Кябелева

Бывшему руководителю Ресурсного центра при Минздраве РК Сергею Романову стало известно о существовании больших объемов просроченных лекарственных препаратов, предназначенных для льготных категорий населения. 

Больше года назад он официально обратился в республиканскую прокуратуру, изложив подробности сложившейся ситуации. По его словам, сумма скопившихся просроченных препаратов варьируется от 15 до 20 миллионов рублей. Срок годности многих лекарств истек еще до 2022 года. 

Подробности о том, как прятали просроченные лекарства и к какому выводу пришла прокуратура, читайте здесь

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Студенту в Петрозаводске не дали умереть с голоду

Метки