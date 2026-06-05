Бесплатные лекарства «скончались» раньше пациентов

Шокирующие подробности распределения в Карелии льготных препаратов

фото: Антонина Кябелева

Бывшему руководителю Ресурсного центра при Минздраве РК Сергею Романову стало известно о существовании больших объемов просроченных лекарственных препаратов, предназначенных для льготных категорий населения.

Больше года назад он официально обратился в республиканскую прокуратуру, изложив подробности сложившейся ситуации. По его словам, сумма скопившихся просроченных препаратов варьируется от 15 до 20 миллионов рублей. Срок годности многих лекарств истек еще до 2022 года.

Подробности о том, как прятали просроченные лекарства и к какому выводу пришла прокуратура, читайте здесь.