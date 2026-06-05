Студенту в Петрозаводске не дали умереть с голоду

Семья подростка оказалась в жестких финансовых тисках

фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске продуктами помогли 16-летнему студенту. Историю о помощи подростку рассказали в благотворительном фонде «Мама-Дом», куда обратилась его мама.

Юноша из многодетной семьи учится в колледже в карельской столице на платной основе, снимает жилье, не жалуется и старается как может. Помогали близкие. Но в какой-то момент женщину сократили на работе, а старший сын потерял работу – фирма закрылась, в семье возникли серьезные проблемы с финансами. Помочь деньгами, продуктами младшему ребенку родные не могли, тогда мама решилась обратиться в благотворительный фонд. В организации собрали для молодого студента набор продуктов, средства гигиены.

«Он сможет поесть, умыться, почистить зубы, дождаться следующей выплаты или подработки. И — главное — мама будет знать, что ее сын не один», - рассказали в фонде «Мама-Дом» и напомнили, что организация помогает не только тем, кто спасается от насилия, но в разных ситуациях, когда люди действительно нуждаются даже в разовой поддержке.